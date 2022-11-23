АО "АрселорМиттал Темиртау" объявило о проведении общественных слушаний

Казахстанская вертикально-интегрированная сталелитейная и горнодобывающая компания АО "АрселорМиттал Темиртау" проведет общественные слушания. Они состоятся 28 декабря.

На общественных слушаниях будут рассмотрены материалы документов для получения экологического разрешения на воздействие АО "АрселорМиттал Темиртау":

проект нормативов допустимых выбросов (НДВ);

проект нормативов допустимых сбросов (НДС);

программа управления отходами (ПУО);

программа производственного экологического контроля (ПЭК);

план мероприятий по охране окружающей среды.

Также отмечено, что слушания состоятся в среду, 28 декабря, в 16.00 в Темиртау (Караганды, 7: административное здание ДНТИ, большой конференц-зал).

Представителем является Сыропятова Анастасия Валерьевна, начальник отдела охраны природы. С ней можно связаться по телефону 8-7213-96 54 79.

Инициатором намечаемой деятельности выступает Акционерное общество "АрселорМиттал Темиртау".

С материалами проекта можно ознакомиться на сайтах: OSCE и Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области.

Кроме того, дополнительную информацию по материалам проекта можно получить по адресу: Темиртау, проспект Республики,1, и номеру 8-7213-96 54 79, электронная почта: anastassiya.syropyatova@arcelormittal.com

Замечания и предложения принимаются по ссылке ecoportal.kz и по адресам:



1) 100000 Караганда, улица Лободы, 20

Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области, эл. адрес: expertiza.upr_krg@mail.ru; тел 7(7212)568-166

2) 101407, Темиртау, проспект Республики,1/3,

эл. адрес: anastassiya.syropyatova@arcelormittal.com; тел. 8-7213-96 54 79