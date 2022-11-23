АО "АрселорМиттал Темиртау" объявило о проведении общественных слушаний
На общественных слушаниях будут рассмотрены материалы документов для получения экологического разрешения на воздействие АО "АрселорМиттал Темиртау":
проект нормативов допустимых выбросов (НДВ);
проект нормативов допустимых сбросов (НДС);
программа управления отходами (ПУО);
программа производственного экологического контроля (ПЭК);
план мероприятий по охране окружающей среды.
Также отмечено, что слушания состоятся в среду, 28 декабря, в 16.00 в Темиртау (Караганды, 7: административное здание ДНТИ, большой конференц-зал).
Представителем является Сыропятова Анастасия Валерьевна, начальник отдела охраны природы. С ней можно связаться по телефону 8-7213-96 54 79.
Инициатором намечаемой деятельности выступает Акционерное общество "АрселорМиттал Темиртау".
С материалами проекта можно ознакомиться на сайтах: OSCE и Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области.
Кроме того, дополнительную информацию по материалам проекта можно получить по адресу: Темиртау, проспект Республики,1, и номеру 8-7213-96 54 79, электронная почта: anastassiya.syropyatova@arcelormittal.com
Замечания и предложения принимаются по ссылке ecoportal.kz и по адресам:
1) 100000 Караганда, улица Лободы, 20
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области, эл. адрес: expertiza.upr_krg@mail.ru; тел 7(7212)568-166
2) 101407, Темиртау, проспект Республики,1/3,
эл. адрес: anastassiya.syropyatova@arcelormittal.com; тел. 8-7213-96 54 79