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Реестр всех достопримечательностей появился в Кыргызстане

Башня в Кыргызстане Фото: pixabay
Авторы сайта рассчитывают на помощь путешественников в наполнении реестра фотографиями, описаниями и легендами, сообщает Zakon.kz.

Фонд поддержки развития туризма вместе с экспертами, гидами и археологами создал реестр всех достопримечательностей Кыргызстана.

Более полутора тысяч природных и исторических достопримечательностей Кыргызстана описали после инвентаризации. В базу данных вошли все места, которые могут быть интересны туристам. 

Кроме описания каждого объекта, в реестре содержатся фотографии, географические координаты и информация.

Число основных туристических мест Кыргызстана будет расширяться. Авторы проекта призвали путешественников делиться фотографиями и информацией о местах.

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