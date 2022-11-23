Реестр всех достопримечательностей появился в Кыргызстане

Авторы сайта рассчитывают на помощь путешественников в наполнении реестра фотографиями, описаниями и легендами, сообщает Zakon.kz.

Фонд поддержки развития туризма вместе с экспертами, гидами и археологами создал реестр всех достопримечательностей Кыргызстана.



Более полутора тысяч природных и исторических достопримечательностей Кыргызстана описали после инвентаризации. В базу данных вошли все места, которые могут быть интересны туристам.

Кроме описания каждого объекта, в реестре содержатся фотографии, географические координаты и информация.

Число основных туристических мест Кыргызстана будет расширяться. Авторы проекта призвали путешественников делиться фотографиями и информацией о местах.