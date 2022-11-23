Мошенники действуют от имени Казахстанской фондовой биржи

АО "Казахстанская фондовая биржи" (KASE) призывает граждан быть бдительными и не попадаться на уловки злоумышленников в связи с участившимися случаями неправомерных действий отдельных нелицензированных лиц, связанных с инвестиционной деятельностью, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе биржи, в мире, в том числе и в Казахстане, участились случаи интернет-мошенничества с использованием псевдодоступа к торговле финансовыми инструментами на казахстанском рынке.

"Более того, аферисты стали действовать от имени KASE", – говорится в сообщении.

В KASE официально заявили, что Казахстанская фондовая биржа "никогда не предлагает физическим или юридическим лицам собственные услуги с непосредственным участием биржи или ее работников для обогащения на биржевых рынках".

"KASE является организатором торгов и предоставляет возможность подключения к торговой системе биржи и осуществления торгов только членами биржи, которые в свою очередь уже совершают сделки на фондовом рынке за счет и в интересах инвесторов", – объяснили в пресс-службе.

В Казахстанской фондовой бирже отметили, что "большинство мошенников используют достаточно распространенную схему: они действуют через популярные мессенджеры WhatsApp, Telegram, социальные сети, электронную почту, используют "холодные" звонки".

"При этом данные лица представляются сотрудниками биржи и предлагают вкладывать деньги в ценные бумаги. Взамен злоумышленники обещают потенциальной жертве высокий инвестиционный доход, консультирование, сопутствующие услуги, для чего просят перевести различные суммы на якобы брокерские счета. После перевода денег мошенники сотрудничают с клиентом до того момента, когда он изъявляет желание частично или полностью вывести свои средства с брокерского счета. Затем у "вкладчиков", как правило, возникают сложности в коммуникациях с лжеброкерами", – рассказали в пресс-службе.

Более того, как заявили в KASE, в большинстве случаев злоумышленники требуют внести дополнительные суммы для того, чтобы вывести сразу всю сумму ранее вложенных средств.



Также в Казахстанской фондовой бирже рассказали, как защититься от мошенников:

первое, на что можно обратить внимание, это на лицензию брокера. Брокеры работают только на основании лицензии уполномоченного органа – Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) и при условии заключения соответствующего договора об оказании брокерских услуг. Деятельность финансовых посредников строго регламентируется Гражданским кодексом РК, Законом РК "О рынке ценных бумаг" и другими нормативными правовыми актами РК;



второе, после проверки на наличие лицензии необходимо оценить надежность брокеров и по другим параметрам. Рейтинг компании, ее финансовые показатели и акционеры – все эти критерии свидетельствуют о надежности брокера. К примеру, на сайте АРРФР размещены общие сведения по брокерам (акционеры, руководство, контакты, примененные меры воздействия и санкции).

"Необходимо понимать, что, вкладывая свои средства на фондовом рынке, инвестор не застрахован от рыночных рисков и в результате может как получить доход, так и понести убытки. Поэтому брокер не может и не должен гарантировать клиенту получение высокого инвестиционного дохода и (или) отсутствие убытков по инвестициям", – подчеркнули в пресс-службе.

Жертвам финансового мошенничества в Казахстанской фондовой бирже порекомендовали обращаться по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг по телефону горячей линии +7 (727) 237 10 00, а для возмещения ущерба и привлечения виновных лиц к ответственности – в правоохранительные органы.

14 ноября 2022 года в МВД рассказали, какие виды мошенничества преобладают в Казахстане.