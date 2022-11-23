Рыбаков на востоке Казахстана предупредили о риске для жизни

Маркакольский государственный природный заповедник на странице в Instagram 23 ноября опубликовал обращение. В публикации сказано, что температура в районе стала опускаться ниже нуля, сообщает Zakon.kz.

Также на небольших водоемах уже образовался тонкий лед.

"Выходить на такой неокрепший лед – прямой риск для жизни. Прочный лед обычно имеет зеленоватый или синеватый оттенок", – отмечено в сообщении.

Сотрудники заповедника предупреждают, что особую осторожность следует проявлять в местах с быстрым течением, на родниках и болотах.

Любители подледного лова, не пробивайте несколько лунок рядом, не собирайтесь большими группами в одном месте, не ловите рыбу возле промоин.

Кроме того, выходить на берег, спускаться на лед и идти по нему безопаснее по уже протоптанным дорожкам, причем поодиночке, сохраняя интервал не менее пяти метров.









Вместе с тем, если лед проломился, нужно быстро освободиться от сумок, широко раскинуть руки и выбираться на берег или более толстый лед в положении лежа или перекатываясь со спины на живот.

"Помните, что даже на уже безопасном льду нельзя находиться в темное время суток и плохую погоду", – добавили специалисты.

При плохой видимости и сильном снегопаде можно провалиться в промоину под снегом или заблудиться и погибнуть от переохлаждения, сказано в заключении.

Маркакольский государственный природный заповедник – заповедник в Восточно-Казахстанской области, в окрестностях озера Маркаколь.