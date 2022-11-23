В Петропавловске фонд "Даму" поддержал более 400 проектов

Национальный проект по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы успешно действует в областном центре СКО. Благодаря поддержке в виде субсидирования и гарантирования предприниматели имеют отличную возможность расширять бизнес, закупать новое оборудование, пополнять оборотные средства.

По информации пресс-службы регионального филиала "Даму", в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства фонд субсидированием поддержал 231 проект в Петропавловске на общую сумму более 8,5 млрд тенге, гарантирование получили 207 проектов.

Их общая сумма составляет почти 6 млрд тенге. Всего в СКО за десять месяцев 2022 года гарантирование получили 289 проектов на сумму кредитов более 8 млрд тенге и на сумму гарантий более 4 млрд тенге.

В числе тех, кто воспользовался возможностью для улучшения с помощью Национального проекта по развитию предпринимательства, TОО "AVAGRO", которое работает на казахстанском рынке с 1996 года. Основная специализация предприятия – производство сельскохозяйственных опрыскивателей и комплектующих к ним, специально спроектированных для высокоэффективной работы в зерносеющих регионах Казахстана и Сибири.

Директор предприятия Николай Ерохин отмечает, что не сомневается в технике, которую выпускает, и никогда не скрывает, а, наоборот, демонстрирует перечень хозяйств, которые уже приобрели и пользуются опрыскивателями производства компании "AVAGRO". На сайте в перечне клиентов всегда можно найти сельхозпроизводителей и поинтересоваться у них, довольны ли они работой приобретенного оборудования.

В мае 2022 года предприятие получило кредит в АО "Евразийский банк" на пополнение оборотных средств. Данный проект был поддержан фондом "Даму" в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы. В результате чего субсидируется часть ставки вознаграждения в размере 6%. Ставка по кредиту составила 19% годовых, из которых предприниматель оплачивает 6%, а разницу субсидирует фонд "Даму". В качестве дополнительного залога по кредиту была предоставлена гарантия фонда в размере 50% от суммы кредита.

Также предприниматели получают поддержку по программе "Экономика простых вещей", благодаря которой в этом году в Петропавловске получили субсидирование два проекта на сумму более 5 млрд тенге.

В числе тех, кто воспользовался возможностями для расширения по программе "Экономика простых вещей", ТОО "Медея Север". Его центр "Дея" – это высокотехнологичное медицинское учреждение, способное обеспечить комплексный подход в профилактике и лечении широкого круга пациентов, в котором на современном оборудовании работают высококлассные специалисты. На протяжении 12 лет возможности центра, которым руководит Наталья Лысакова, расширяются благодаря внедрению новых сервисов, современных методик лечения, методов обслуживания, инновационного оборудования, усовершенствованных знаний специалистов, создания более удобных и комфортных условий, вливанию молодых и перспективных кадров.





Фото: пресс-служба акимата Петропавловска



Компания в 2021 году обратилась в фонд "Даму" за государственной поддержкой в получении льготного кредита на инвестиции (приобретение оборудования: компьютерный томограф). После одобрения проекта в АО "Народный банк Казахстана" фонд "Даму" просубсидировал проект в рамках программы "Экономика простых вещей", где ставка вознаграждения по кредиту составила 14,75 %, из которых предприниматель оплачивает только 6%, а разницу субсидирует фонд "Даму". В качестве дополнительного залога по кредиту была предоставлена гарантия фонда в размере 49% от суммы кредита. На данный момент проект успешно реализован – центр начал вести прием населения для обследования с помощью КТ с середины октября 2022 года.