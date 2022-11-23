В МИД РК прокомментировали информацию о венгерском гражданстве Масимова

Ранее появилась информация, что у бывшего председателя Комитета национальной безопасности Казахстана Карима Масимова был паспорт Венгрии, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Данную информацию прокомментировал заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко.

"Я бы вам сказал о том, что у нас нет информации, что у него было какое-либо другое гражданство, ровно так, как нас об этом информировала венгерская сторона. А именно то, что такого гражданства у господина Масимова не было", – сказал он.

По его словам, дополнительная информация в МИД Казахстана не поступала.

6 января 2022 года Комитет национальной безопасности Казахстана начал досудебное расследование по факту государственной измены. Были задержаны и водворены в ИВС Карим Масимов и другие лица.

14 марта Генеральный прокурор Берик Асылов сообщил, что экс-глава КНБ Карим Масимов может быть приговорен к 17 годам лишения свободы.

25 августа стало известно, что расследование уголовного дела в отношении Карима Масимова завершилось.

18 ноября в Астане начался судебный процесс в отношении Карима Масимова. Дело рассматривается под грифом "совершенно секретно".