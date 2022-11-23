В экономике Акмолинской области увеличился рост инвестиций

4,5 тысячи рабочих мест создадут за счет реализации 192 инвестиционных проектов. Их общая стоимость составит 260 миллиардов тенге. В целом, с начала года капиталовложения и инвестиции в экономику региона значительно возросли.

Об этом рассказал руководитель областного управления предпринимательства и туризма Ербол Оспанов.

По словам спикера, в сфере промышленности регион продолжает демонстрировать положительную динамику в производстве продуктов питания, напитков, химической промышленности, металлургии, легкой промышленности.

Особо заметны успехи предприятия области в производстве муки, выпуске специализированных автомобилей, необработанного золота, керамического кирпича и пестицидов. Это повлияло и на экспортный потенциал региона.

Так, увеличились экспортные поставки семян рапса в 3 раза, муки – в 2,8 раза, подшипников – в 1,7 раза, куриных яиц – в 1,7 раза, семян льна – на 40,3%, пшеницы – на 11,2%. Но при этом снизился экспорт говядины и мяса птицы на 95,1%, молока и сливок – на 73,6%, ячменя – на 49,9%.

При этом ключевым направлением развития экономики региона являются инвестиции.

"Наиболее крупные инвестиционные проекты 2022 года – это золотоизвлекательная фабрика в Бурабайском районе мощностью до 5 тонн сплава, или 5 миллионов тонн переработки руды в год, кирпичный завод в Аршалынском районе, его мощность – до 120 миллионов штук в год, адаптация действующей фабрики под переработку руды в Шортандинском районе, мощность – до 650 тысяч тонн руды в год. Также в октябре ввели в эксплуатацию завод по выпуску железобетонных изделий в Аршалынском районе. В декабре ожидается ввод 4-го этапа птицефабрики в Аршалынском районе мощностью до 14,5 тысячи тонн мяса птицы в год и ветровой электростанции в Ерейментауском районе". Ербол Оспанов

На следующий год власти ожидают запуск более 100 проектов на сумму 187 миллиардов тенге. Это создаст 2,5 тысячи рабочих мест.

Другим важным направлением для экономики области стало развитие малого и среднего бизнеса. Здесь хорошим подспорьем явилась программа "Дорожная карта бизнеса".

"Просубсидировано 482 проекта на сумму кредита 17,6 миллиарда тенге, выплачено субсидий на сумму 4 миллиарда 617 миллионов тенге, выдан 31 грант на сумму 139 миллионов тенге, на подведение производственной инфраструктуры выделен 921 миллион по двум проектам. В рамках второго направления Дорожной карты занятости получили микрокредиты 195 граждан". Ербол Оспанов

Благодаря ощутимой государственной поддержке количество субъектов малого и среднего бизнеса возросло на 6,7% и было создано больше 7 тысяч рабочих мест.

