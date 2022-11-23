На большей части Казахстана в ближайшие три дня ожидается снег

В "Казгидромете" предоставили прогноз погоды в Казахстане на 24-26 ноября, сообщает Zakon.kz.

По данным "Казгидромета", на территории Казахстана прогнозируются морозы. На севере, востоке страны ожидается сильный снег. В центральной части республики прогнозируется метель. Ожидается усиление ветра и туман на всей территории страны.

"С циклоном из районов Самарской области на большей части РК ожидается снег, на западе, юге – осадки". Пресс-служба РГП "Казгидромет"