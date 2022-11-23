На большей части Казахстана в ближайшие три дня ожидается снег
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В "Казгидромете" предоставили прогноз погоды в Казахстане на 24-26 ноября, сообщает Zakon.kz.
По данным "Казгидромета", на территории Казахстана прогнозируются морозы. На севере, востоке страны ожидается сильный снег. В центральной части республики прогнозируется метель. Ожидается усиление ветра и туман на всей территории страны.
"С циклоном из районов Самарской области на большей части РК ожидается снег, на западе, юге – осадки".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
25 ноября на севере, 26 ноября на востоке страны – сильный снег.
По республике ожидаются усиление ветра, туман, на севере, востоке, в центре – метель.
В конце недели на большей части республики ожидается прекращение осадков и резкое понижение температуры воздуха. На севере, востоке, в центре ночью и днем до -20...-29°С.
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