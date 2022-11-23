Иран начинает обогащать уран до 60% – МАГАТЭ

Эксперты предупреждали, что в настоящее время Иран располагает достаточным количеством обогащенного урана для переработки в топливо по крайней мере для одной ядерной бомбы, сообщает Zakon.kz.

Иран начал обогащать уран до 60% уровня на атомной электростанции в Фордо и планирует значительное расширение своих мощностей по обогащению. Об этом сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

После обогащения урана до 60% технически необходим один короткий шаг до "оружейного" уровня в 90%.

Соглашение 2015 года с крупнейшими державами ограничило ядерное обогащение Ирана на уровне 3,67%.

“Генеральный директор Рафаэль Мариано Гросси заявил, что Иран начал производить высокообогащенный уран – UF6 (гексафторид урана), используя существующие два каскада центрифуг IR-6 на заводе по обогащению топлива в Фордо, в дополнение к производству, которое ведется в Натанзе с апреля 2021 года”. МАГАТЭ

По сообщению МАГАТЭ, в Фордо планируется добавить еще 14 каскадов IR-6, шесть из которых заменят машины IR-1 первого поколения.

Сообщается, что в долгосрочной перспективе Иран планирует расширение подземного завода по обогащению топлива в промышленных масштабах в Натанзе, где также устанавливают и вводят в эксплуатацию новые каскады современных центрифуг.

В США отказались подтвердить информацию об обогащении урана в Иране. Власти США заявили, что будут продолжать дипломатические усилия для сдерживания ядерной программы Ирана.