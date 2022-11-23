Иран начинает обогащать уран до 60% – МАГАТЭ
Иран начал обогащать уран до 60% уровня на атомной электростанции в Фордо и планирует значительное расширение своих мощностей по обогащению. Об этом сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).
После обогащения урана до 60% технически необходим один короткий шаг до "оружейного" уровня в 90%.
Соглашение 2015 года с крупнейшими державами ограничило ядерное обогащение Ирана на уровне 3,67%.
“Генеральный директор Рафаэль Мариано Гросси заявил, что Иран начал производить высокообогащенный уран – UF6 (гексафторид урана), используя существующие два каскада центрифуг IR-6 на заводе по обогащению топлива в Фордо, в дополнение к производству, которое ведется в Натанзе с апреля 2021 года”.МАГАТЭ
По сообщению МАГАТЭ, в Фордо планируется добавить еще 14 каскадов IR-6, шесть из которых заменят машины IR-1 первого поколения.
Сообщается, что в долгосрочной перспективе Иран планирует расширение подземного завода по обогащению топлива в промышленных масштабах в Натанзе, где также устанавливают и вводят в эксплуатацию новые каскады современных центрифуг.
В США отказались подтвердить информацию об обогащении урана в Иране. Власти США заявили, что будут продолжать дипломатические усилия для сдерживания ядерной программы Ирана.