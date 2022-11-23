Касым-Жомарт Токаев прилетел в Ереван

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Ереван, сообщает Zakon.kz.

Об этом сказано в Telegram-канале Акорды.





Отмечено, что в рамках визита глава государства примет участие в заседании Совета коллективной безопасности, которое пройдет в соответствии с заранее утвержденным планом работы ОДКБ.

Ранее сообщалось, что сессия пройдет под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

"Одним из самых важных вопросов станет совершенствование системы кризисного реагирования ОДКБ и обсуждение совместных мер по оказанию помощи Армении". Пресс-служба ОДКБ