Касым-Жомарт Токаев прилетел в Ереван
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Ереван, сообщает Zakon.kz.
Об этом сказано в Telegram-канале Акорды.
Отмечено, что в рамках визита глава государства примет участие в заседании Совета коллективной безопасности, которое пройдет в соответствии с заранее утвержденным планом работы ОДКБ.
Ранее сообщалось, что сессия пройдет под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
"Одним из самых важных вопросов станет совершенствование системы кризисного реагирования ОДКБ и обсуждение совместных мер по оказанию помощи Армении".Пресс-служба ОДКБ
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