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Касым-Жомарт Токаев прилетел в Ереван

Касым-Жомарт Токаев прилетел в Ереван Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Ереван, сообщает Zakon.kz.

Об этом сказано в Telegram-канале Акорды.


Отмечено, что в рамках визита глава государства примет участие в заседании Совета коллективной безопасности, которое пройдет в соответствии с заранее утвержденным планом работы ОДКБ.

Ранее сообщалось, что сессия пройдет под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

"Одним из самых важных вопросов станет совершенствование системы кризисного реагирования ОДКБ и обсуждение совместных мер по оказанию помощи Армении".Пресс-служба ОДКБ

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Анастасия Московчук
Токаев Касым-Жомарт Ереван
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