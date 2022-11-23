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В американском штате Алабама приостановили смертную казнь после трех неудач

В Алабаме приостановили смертную казнь Фото: pixabay
Введение смертельных инъекций приостановили после неудачной попытки казни заключенного Кеннета Юджина Смита в начале ноября. Смит пострадал от нескольких попыток сотрудников найти вену более часа, сообщает Zakon.kz.

Кеннета Юджина Смита приговорили к смертной казни за заказное убийство жены проповедника, совершенное в 1988 году.

Адвокаты заключенного утверждают, что осужденный убийца получил несколько травм от рук сотрудников Департамента исправительных учреждений штата Алабама.

Неудавшаяся казнь стала второй неудачной попыткой штата применить смертную казнь всего за два месяца и третьей – с 2018 года.

Губернатор Алабамы Кей Айви распорядилась приостановить исполнение смертных приговоров и потребовала пересмотреть систему смертной казни штата.

Она также попросила генерального прокурора Стива Маршалла приостановить исполнение двух запросов на смертную казнь для других ожидающих заключенных.

Комиссар исправительных учреждений Алабамы Джон Хэмм заявил, что его департамент полностью привержен тщательному пересмотру существующей системы.

Некоммерческая организация Alabama Arise, выступающая в защиту бедных слоев населения американского штата, опубликовала заявление в связи с неудачной казнью.

Группа призвала генерального прокурора штата согласиться на отмену смертной казни и призвала законодателей "внести свой вклад в снижение несправедливости системы смертной казни в Алабаме".

По данным Информационного центра по смертной казни, с 2017 года ни в одном штате, кроме Алабамы, не требовалось останавливать исполнение смертного приговора.

В последний раз это произошло в Огайо, когда власти остановили смертельную инъекцию заключенному Альве Кэмпбеллу, потому что работники не смогли найти вену.

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Данияр Кунафин
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