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Мирзиёев поздравил Токаева с 30-летием установления дипотношений

Мирзиёев поздравил Токаева с 30-летием установления дипотношений Фото: akorda.kz
На имя главы государства Касым-Жомарта Токаева поступила телеграмма поздравления от президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с 30-летием установления дипломатических отношений между двумя странами, сообщает Zakon.kz.

Лидер Узбекистана подчеркнул, что за этот период были достигнуты значимые результаты и еще больше укрепились узы дружбы между нашими народами.

"В последние годы наши связи динамично развиваются на принципах доверия, высокого уважения, взаимной поддержки и добрососедства, стратегического партнерства и союзничества. Хотел бы отдельно подчеркнуть, что налаженный открытый, конструктивный и активный диалог на высшем уровне, a также эффективные практические механизмы, регулирующие межгосударственные и межправительственные отношения, служат прочной основой для усиления нашего взаимовыгодного сотрудничества", – говорится в телеграмме.

Шавкат Мирзиёев отметил, что Дни культуры Узбекистана, которые проходят в Казахстане 21-23 ноября, укрепят дружеские отношения между братскими народами, имеющими общую историю, а также выразил уверенность, что проведение совместных мероприятий выведет многосторонние отношения двух стран на новый уровень.

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23 ноября 1992 года между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан были установлены дипломатические отношения.

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