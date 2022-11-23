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Китайская компания будет строить ветровую станцию в Казахстане

Китайская компания будет строить ветровую станцию в Казахстане Фото: gov.kz
22 ноября 2022 года был проведен онлайн-аукцион по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) для северной зоны Единой электроэнергетической системы РК (Актюбинская область) по отбору ветряных электростанций (ВЭС) мощностью 50 МВт, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве энергетики РК уточнили, что к участию в аукционных торгах были допущены 10 компаний. Предельная аукционная цена при проведении аукционных торгов по отбору проектов ВЭС в 2022 году составила 21,53 тг/кВтч (без НДС).

"В ходе проведения торговой сессии ценовой диапазон заявок, полученных от участников аукционных торгов, составил от 21,53 до 12,99 тг/кВтч (без НДС). По итогам аукционных торгов победителем определено ТОО "Next Green Energy" (КНР) с установленной мощностью проекта 50 МВт, аукционная цена – 12,99 тг/кВтч (без НДС)", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что снижение аукционной цены составило 39,7%, что является хорошим результатом.

"В период с 23 по 29 ноября 2022 года планируется проведение аукционных торгов по ветровым электростанциям в объеме 250 МВт установленной мощности".Пресс-служба Минэнерго РК

13 сентября 2022 года вице-министр энергетики РК Жандос Нурмаганбетов сообщил, что полный отказ от угля для Казахстана неприемлем, поскольку до сих пор отдельные регионы страны не газифицированы.

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