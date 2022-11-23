В Акмолинской области определены лучшие экопроекты

В целях улучшения экологического образования подрастающего поколения в Кокшетау прошла выставка экологических проектов. Участники и победители конкурса были удостоены ценных призов и денежных наград.

Кто-то из участников занимался изготовлением необходимых изделий для переработки экологических отходов, некоторые представили вниманию общественности новаторские технологии, помогающие сохранить чистоту природы.



"В выставке принимают участие учащиеся и студенты Акмолинской области. Принято более 60 заявок. Изначально мы предполагали, что будет три призовых места, но в процессе рассмотрения проектов поняли, что определить победителей очень сложно. В результате у нас есть одно первое, два вторых и 7 третьих мест. Всего 10 победителей. Общий призовой фонд – 750 тысяч тенге", – говорит председатель Kazakhstan Innovations Мариям Абишева.





Фото: Рамиль Дусумов



Как отметил организатор, почти все проекты технически очень сложны и хорошо продуманы. По мнению экспертов, этому способствовало то, что в школах стали преподавать уроки экологии, улучшилось материально-техническое оснащение.

Одна из участниц – Екатерина Городецкая, ученица 8 класса средней общеобразовательной школы имени Сакена Сейфуллина поселка Бурабай. Она смогла привлечь внимание общественности, изучив способы безопасной ликвидации одноразовых медицинских масок. Благодаря серии экспериментов и исследований было установлено, в каком химическом веществе маска растворяется в течение минуты.





Фото: Рамиль Дусумов



Видя, как из года в год загрязняется воздух родной земли, житель города Атбасара Акмолинской области Артем Каблуков взялся за проект "Котельные – основной источник вреда экологии и здоровью человека".





Фото: Рамиль Дусумов



"На данный момент в городе остался только один датчик для определения уровня загрязнений, остальные вышли из строя. Я решил сделать свой собственный фильтр и проверить, насколько можно уменьшить уровень мусора. Я взял двигатель пылесоса в качестве основы для своего устройства, вставил в него фильтр и погрузил внутрь мусор. Этот фильтр впитывает грязный воздух. Чтобы определить уровень чистоты воздуха, я сам разработал прибор для измерения качества воздуха. После, при проверке, обнаружил, что отходы самоустранились, а черный воздух стал прозрачным", – говорит Артем Каблуков.

Воспитанники Назарбаев Интеллектуальной школы Расул Мейрам и Мадина Абатова разработали проект "Мониторинг сельскохозяйственных угодий". Ребята объединили биологию с информатикой, создали код с алгоритмом, в результате чего можно определить сорняки с помощью камер, установленных на дроне.





Фото: Рамиль Дусумов



По итогам конкурса победители были награждены сертификатами и денежными призами.

Первое место занял проект "Устройство генерации энергии от вибрации железнодорожных сетей".

"Сам проект технически сложен. Невозможно не удивиться этому огромному нововведению, сделанному школьником. Есть большие перспективы, что этот проект можно будет развивать и дальше, изучая энергию, излучаемую вибрацией любого объекта", – отметила Мариям Абишева.

Автором проекта является Карим Диасали, ученик NIS города Кокшетау.



"Сегодня я презентовал проект устройства генерации энергии посредством вибрации железной дороги, работающего по принципу электромагнитной индукции. Известно, что во время движения поезда происходит вибрация, которую я преобразую в электричество, храня колебания в батареях. В дальнейшем их можно будет использовать для обеспечения электроэнергией железных дорог по РК, а также для освещения или мониторинга железных дорог", – говорит победитель конкурса.

По словам Мариям Абишевой, планируется создание сборника экологических проектов Акмолинской области в электронном и печатном вариантах. Организаторы проекта очень надеются, что крупные предприниматели окажут спонсорскую помощь начинающим ученым.