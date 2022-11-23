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Эрдоган: Операция ВС Турции в Сирии и Ираке – только начало

Только начало Фото: tccb.gov.tr
Турция имеет право самостоятельно устранять угрозы своей безопасности, исходящие от террористических группировок на севере Сирии. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, говоря о проведении контртеррористической операции в арабской республике, сообщает Zakon.kz.

Об этом турецкий лидер сказал на заседании правящей партии, передает Anadolu.

"Удары с воздуха по террористам в Сирии и Ираке являются только началом. Мы приступим к проведению операции в самое подходящее для нас время. Администрации в Сирии и Ираке не должны ощущать опасность. Мы намерены обеспечить территориальную целостность этих стран". Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган


Ранее Эрдоган сообщил, что Турция не исключает проведения наземной операции в Сирии и Ираке после ее воздушной части.

Решение о проведении операции последовало за терактом в Стамбуле, где при взрыве на одной из центральных улиц погибли шесть человек.

20 ноября турецкие ВВС провели воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана на севере Сирии и Ирака.

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Эрдоган Реджеп Тайип Турция
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