Эрдоган: Операция ВС Турции в Сирии и Ираке – только начало
Фото: tccb.gov.tr
Турция имеет право самостоятельно устранять угрозы своей безопасности, исходящие от террористических группировок на севере Сирии. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, говоря о проведении контртеррористической операции в арабской республике, сообщает Zakon.kz.
Об этом турецкий лидер сказал на заседании правящей партии, передает Anadolu.
"Удары с воздуха по террористам в Сирии и Ираке являются только началом. Мы приступим к проведению операции в самое подходящее для нас время. Администрации в Сирии и Ираке не должны ощущать опасность. Мы намерены обеспечить территориальную целостность этих стран". Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Ранее Эрдоган сообщил, что Турция не исключает проведения наземной операции в Сирии и Ираке после ее воздушной части.
Решение о проведении операции последовало за терактом в Стамбуле, где при взрыве на одной из центральных улиц погибли шесть человек.
20 ноября турецкие ВВС провели воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана на севере Сирии и Ирака.
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