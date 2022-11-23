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Штормовое предупреждение объявили в пяти регионах Казахстана

Штормовое Фото: Zakon.kz
Туман накрыл ряд регионов Казахстана, сообщает Zakon.kz.

24 ноября 2022 года на западе и юге Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

На севере и востоке Западно-Казахстанской области – туман, гололед. Ветер западный, ночью на западе области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром ожидаются туман, гололед.

В горных и предгорных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на северо-востоке области 15-20, порывы 23-28 м/с.

На севере и в центре Кызылординской области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на западный, днем в центре области 15-20 м/с.

На севере, востоке Актюбинской области ожидается гололед. В центре, на юге, востоке области – туман. В Актобе ночью – гололед.

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