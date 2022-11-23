Суд постановил приостановить рассмотрение иска ТОО "Кублей" к акимату Уральска

Специализированный межрайонный экономический суд Уральска вынес решение о приостановлении судебного производства по иску ТОО "Кублей" к акимату, сообщает Zakon.kz.

Решение судья Бахтиер Журабаев огласил сегодня, 23 ноября, передает "Уральская неделя".

"Производство по делу приостановить для проведения мирового соглашения", – озвучил судья Бахтиер Журабаев.

После оглашения судьей решения в зале судебного заседания раздались возмущенные возгласы сторон. Судью попросили разъяснить принятое определение.

"Дело имеет большой общественный резонанс, с одной стороны – это крупный завод, который занимается производством консервной продукции, а с другой – более 200 собственников и потенциальных владельцев квартир, а также собственники квартир, которые вложили свои финансовые средства в многоквартирный дом по улице Циолковского, дом №1… Суд еще раз дает возможность сторонам урегулировать спор в порядке мирового соглашения, по своей инициативе, согласно части 7 статьи 273 ГПК РК (Гражданско-процессуального кодекса РК)", – заключил судья.





Присутствующие в зале суда кричали вслед судье: "Так нельзя! Это беспредел".

С момента начала первого судебного заседания по иску ТОО "Кублей" прошло два года и три месяца.





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После первого рассмотрения, где постановления были признаны незаконными, и суд их отменил, прошла апелляция, которая началась в октябре и закончилась в декабре 2020 года.

С мая по июль 2021 года дело рассматривала кассационная инстанция. После этого Верховный суд вернул дело в производство Экономического суда ЗКО.

Повторное рассмотрение началось 27 июля 2022 года.

Стоит отметить, что мирным путем возникший спор урегулировать до сих пор не удалось. Обе стороны – ИП "Ирменова Ж.С." и ТОО "Кублей" – не пришли к мировому соглашению.

"Когда суд при наличии огромной массы доказательств нарушения закона со стороны чиновников акимата города Уральска толкает стороны к примирению, то о каком примирении может быть вообще речь?" Представитель ТОО "Кублей" Бакытжан Базарбек





