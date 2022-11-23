Появились подробности суда над главным экологом Семея

Уголовное дело ДАПК по ВКО возбудил в отношении Нурлана Сейтенова в сентябре 2021 года, сообщает Zakon.kz.

Его обвиняют в получении взятки в 4 миллиона тенге.



В настоящее время с сентября 2022 года уголовное дело рассматривается в суде № 2 города Семея Абайской области судьей Т. Кудайбергеновой.

Рассмотрено представление Агентства РК по противодействию коррупции в отношении Нурлана Сейтенова.

После вынесения обвинительного приговора в отношении Сейтенова Н.Т. будет рассмотрена ответственность должностных лиц Департамента экологии по ВКО.

Работа по противодействию коррупции Комитетом ведется в полном объеме и находится на постоянном контроле у руководства.

