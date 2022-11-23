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Не нужно их слушать – Песков прокомментировал высказывание российского политолога

Прокомментировал политолога Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на высказывание одного из российских политологов о Казахстане, сообщает Zakon.kz.

В эфире программы President на "Хабар 24" Песков отметил, что "эти политологи никоим образом не отображают официальную линию Кремля".

По его словам, сам он не видел эту передачу и даже не знает политолога, который выступал. Он добавил, что в России политологов, допускающих крайне неловкие высказывания в отношении Казахстана, не меньше, чем в Казахстане политологов, весьма критически относящихся к России.


"Так и нужно к ним относиться. Не нужно их слушать и смотреть". Пресс-секретарь президента РФ Дмтирий Песков

Ранее один из гостей российского ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" назвал Казахстан "следующей проблемой после Украины".

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко отметил, что глава государства, руководство министерства и другие руководители, включая спикеров палат Парламента, уже не раз высказывались о подобных комментариях, и отметил, что они не считают, что те отражают официальную позицию Российской Федерации.

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