20 семей в Жамбылской области не могут узаконить свои дома

Около 20 семей в Жамбылской области не входят ни в один из сельских округов. Это привело к проблемам с пропиской и коммунальными вопросами, сообщает Zakon.kz.

О том, что жилище незаконное узнал один из жителей, когда пошел оформлять наследство после смерти родителей, передает КТК.

Я пошел оформлять наследство и узнал, что дом, который давным-давно построен, не нанесен на карты, а земля – на балансе госфонда. Получается, мы не относимся к селу, которое тут рядом, мы не относимся к району и области. При этом мы оплачиваем налоги, счета за свет и газ. Но мы висим в воздухе, как будто нас и нет. Максат Жантенов





В такой ситуации 20 семей. Есть документы, по которым они относятся к поселку Андас батыр Меркенского района. И по этим документам жители платят налоги, за свет и газ. Но когда возник один из коммунальных вопросов, чиновники ссылаются на столицу, откуда распоряжаются земельным госфондом.

Шесть лет назад я выстроил для своих детей и внуков дом. Но до сих пор не могу оформить жилье и завещать его детям. Я уже не молодой, самое страшное – то, что я не успею этого сделать. Бейсенбек Кантарбаев





На единственной улице нет асфальта, освещения, а питьевая вода – с непонятными примесями. Воду местные жители получают из старой водонапорной башни. Люди боятся, что она вот-вот рухнет – и воды не будет совсем. А жаловаться в их подвешенном состоянии некому.

Чиновники такое положение дел объясняют просто. Говорят, когда-то 290 гектаров земли выдали педагогам-строителям местного ПТУ. Но не для возведения жилья, а под сельское хозяйство. Сейчас, уверяют, этот вопрос решается, и просят подождать.

Этот вопрос стоит на повестке дня давно. Работы ведутся. Сейчас мы ждем ответ от управления юстиции Астаны. После получения согласия, мы в течение месяца организуем заседание маслихата и скорректируем документы. Заместитель акима Меркенского района Кайрат Аргынбаев





Люди ждут не первый год.

