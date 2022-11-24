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"Барыс" уступил "Ак Барсу" с минимальным счетом

Барыс – Ак Барс Фото: hcbarys.kz
В третьем матче домашней серии "Барыс" с минимальной разницей в счете уступил "Ак Барсу", сообщает Zakon.kz.

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Тренерский штаб хозяев сделал в составе лишь одно вынужденное изменение. Вместо получившего в прошлой игре повреждение Энтони Луиса в заявке появился Кирилл Максимов, передает пресс-служба ХК "Барыс".

"Ак Барс" открыл счет на четвертой минуте. Казанский клуб уверенно разыграл большинство, и Дмитрий Воронков пополнил свой снайперский актив. В начале второго отрезка хозяева заставили соперников трижды удалиться и получили отличный шанс на реализацию лишнего.

"Барыс" смог отличиться лишь на исходе заключительного штрафа соперника. Шайба после серии рикошетов и касания Алихана Асетова отправилась в ворота.

Вячеслав Войнов застал Бояркина врасплох хлестким кистевым бросков в начале заключительной трети. В итоге, это взятие ворот и стало решающим. 25 ноября подопечные Андрея Скабелки в Астане примут "Спартак".

"Барыс" – "Ак Барс" 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

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