Дефициту вопреки: что приготовили китайские автоконцерны для казахстанцев

Официальный дистрибьютор Changan в Казахстане объявил о старте продаж городских кроссоверов – CS55PLUS и обновленного CS35PLUS.

Представляет автомобили на отечественном рынке Silkway Auto Kazakhstan - дочерняя компания "Астана Моторс".

Концерн Changan подарил нам буквально сезон премьер! Сентябрь ознаменовался презентацией технологического флагмана UNI-K, а завершается осень знакомством сразу с двумя моделями.

"CS35PLUS и CS55PLUS несут в себе новую философию: автомобиль не диктует стиль, но подстраивается под предпочтения и потребности владельца. Поэтому и выходят они на рынок под девизом "В ритме твоей жизни!" Директор казахстанской дистрибуции Сергей Галкин

С брендом Changan казахстанцы познакомились в сентябре этого года, когда дистрибьютор представил технологичный флагман UNI-K, новые модели хоть и "младшие" в линейке, но с отличными техническими характеристиками и более демократичные по цене.



CS35PLUS – классический городской кроссовер. Он компактный, послушный, "заряженный" интеллектуальными ассистентами именно для городского типа движения.





Фото: Silkway Auto Kazakhstan



За безопасностью и удобством следят "ассистенты водителя": в CS35PLUS установлены адаптивный круиз-контроль, системы предупреждения о фронтальном столкновении и экстренного торможения. Также автомобиль оснащен шестью подушками безопасности.



CS55PLUS - брутальный и спортивный! Решетка радиатора, хищный прищур светодиодных дневных ходовых огней, "акулий плавник" антенны, декоративные обвесы и стильный минимализм задних фонарей – авто идеально подходит, чтобы показать собственный волевой характер на дороге.





Фото: Silkway Auto Kazakhstan



CS55PLUS на правах "старшего" имеет более мощные характеристики двигателя.







Фото: Silkway Auto Kazakhstan



В комплект интеллектуальных ассистентов водителя входят адаптивный круиз-контроль, системы предупреждения о фронтальном столкновении и экстренного торможения, система удержания в полосе движения и камеры кругового обзора 360°. Подушек безопасности в этой модели также шесть.



Обе модели оснащены цифровой приборной панелью: диагональ у CS35PLUS – 7 дюймов, у CS55PLUS – 10,25 дюймов. Размеры сенсорного экрана мультимедийной системы также впечатляют: 10 дюймов у CS35PLUS и 12,3 дюймов – у CS55PLUS.





Фото: Silkway Auto Kazakhstan



При создании CS55PLUS особую ставку сделали на комфорт. Климат-контроль, электрорегулировка сидений, дверь багажника – на электроприводе, беспроводная зарядка. Идеальная "архитектура" салона и высококачественные звукоизоляционные материалы создают атмосферу безмятежности, аудиосистема Pioneer – идеальное звучание, а панорамная крыша длинной 1,17 метров – ощущение простора и воздуха! Такая тщательная проработка каждой детали и внимание к функциональному назначению обеспечивают настоящее "эргономическое удовольствие!"

Обе модели придерживаются "семейного" взгляда на то, каким должно быть авто, поэтому в приоритете – гармония инноваций, функциональности и стиля.

Получить детальную информацию о новинках вы можете на сайте официального дистрибьютора changan-auto.kz, записаться на тест-драйв – по телефону 7007.