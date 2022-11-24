Срок уплаты налогов и платежей за 3 квартал истекает 24 и 25 ноября
Так, 24 ноября истекает срок уплаты ИПН с доходов иностранного персонала, предоставленного нерезидентом без постоянного учреждения (ПУ) в РК, и иностранцев и лиц без гражданства, направленных в РК юридическим лицом-нерезидентом без ПУ в РК, за октябрь 2022 года.
Не позднее 25 ноября производится уплата:
за ноябрь 2022 года:
авансовые платежи по КПН;
плата за размещение наружной (визуальной) рекламы;
за октябрь 2022 года:
КПН и ИПН, удержанные у источника выплаты;
ИПН с доходов ИП на СНР с использованием СМП,
социальный налог;
обязательные пенсионные взносы;
обязательные профессиональные пенсионные взносы;
социальные отчисления;
отчисления на ОСМС и взносы на ОСМС;
за 3 квартал 2022 года:
КПН, ИПН по СНР розничного налога;
рентный налог;
платеж по возмещению исторических затрат свыше 10 000 МРП;
налог на добычу полезных ископаемых;
роялти, бонус добычи, доля РК по разделу продукции, дополнительный платеж недропользователя по контракту о разделе продукции;
налог на игорный бизнес;
текущие платежи по плате за:
пользование земельными участками;
пользование водными ресурсами поверхностных источников;
негативное воздействие на окружающую среду.