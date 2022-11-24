Срок уплаты налогов и платежей за 3 квартал истекает 24 и 25 ноября

Так, 24 ноября истекает срок уплаты ИПН с доходов иностранного персонала, предоставленного нерезидентом без постоянного учреждения (ПУ) в РК, и иностранцев и лиц без гражданства, направленных в РК юридическим лицом-нерезидентом без ПУ в РК, за октябрь 2022 года.