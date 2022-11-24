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Срок уплаты налогов и платежей за 3 квартал истекает 24 и 25 ноября

истекают сроки уплаты налогов и платежей Фото: freepik
В Казахстане 24 и 25 ноября 2022 года истекает срок уплаты налогов и платежей за 3 квартал, сообщает Zakon.kz.


Так, 24 ноября истекает срок уплаты ИПН с доходов иностранного персонала, предоставленного нерезидентом без постоянного учреждения (ПУ) в РК, и иностранцев и лиц без гражданства, направленных в РК юридическим лицом-нерезидентом без ПУ в РК, за октябрь 2022 года.

Не позднее 25 ноября производится уплата:

за ноябрь 2022 года:

  • авансовые платежи по КПН;

  • плата за размещение наружной (визуальной) рекламы;

за октябрь 2022 года:

  • КПН и ИПН, удержанные у источника выплаты;

  • ИПН с доходов ИП на СНР с использованием СМП,

  • социальный налог;

  • обязательные пенсионные взносы;

  • обязательные профессиональные пенсионные взносы;

  • социальные отчисления;

  • отчисления на ОСМС и взносы на ОСМС;

за 3 квартал 2022 года:

  • КПН, ИПН по СНР розничного налога;

  • рентный налог;

  • платеж по возмещению исторических затрат свыше 10 000 МРП;

  • налог на добычу полезных ископаемых;

  • роялти, бонус добычи, доля РК по разделу продукции, дополнительный платеж недропользователя по контракту о разделе продукции;

  • налог на игорный бизнес;

текущие платежи по плате за:

  • пользование земельными участками;

  • пользование водными ресурсами поверхностных источников;

  • негативное воздействие на окружающую среду.

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Лариса Черненко
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