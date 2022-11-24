В АНК ЗКО отметили 25-летие объединения "Союз Яицких Уральских казаков"

Общественное объединение "Союз Яицких Уральских казаков" торжественно отметило четверть века своей деятельности, приурочив празднование к православному празднику в честь духовного покровителя уральских казаков Архангела Михаила.

Казаки Приуралья на протяжении долгих лет являются постоянными участниками всех значимых событий в жизни Ассамблеи народа Казахстана, возрождая традиции, обычаи, фольклор и народные ремесла своего народа. В истории края сохранилось много памятников архитектуры, традиционного быта и творчества казаков. Свидетельством тому служит краеведческий музей "Старый Уральскъ", в котором представлены предметы старинного быта, книги, фото, документы об истории жизни и традициях уральских казаков. Археологические исследования и находки свидетельствуют об интересной истории становления казачества в Приуралье.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО



Общественное объединение "Союз Яицких Уральских казаков" было организовано в 1997 году. За это время его члены внесли достойный вклад в социально-экономическое развитие региона и укрепление экономической стабильности. Объединение работает по нескольким направлениям, активно участвует в общественной жизни и межэтническом согласии.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО



"Ставшее традиционным мероприятие "Город малиновых зорь" мы проводим уже с 2016 года. Казаки поют свои самобытные песни, исполняют танцы, помня и храня свою культуру и обычаи. Наше главное богатство – единство, дружба, согласие, солидарность людей, проживающих в Казахстане и считающих его своей родиной. Мы гордимся успехами своих соотечественников, верим в будущее страны и ее процветание. В Приуралье проживают более 90 национальностей и народностей, и всех их объединяет областная Ассамблея народа Казахстана, которая ежегодно проводит национальные праздники этнообъединений. Казачья культура формировалась веками и переплелась с разными народами. Она несет добро, уважение, воспитывает трудолюбие, самоотверженность, героизм, преданность делу", – сказал казачий атаман Вячеслав Солодилов.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО



Историк-краевед Владимир Кутищев рассказал о празднике православных "Собор Архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных", который в русской православной церкви отмечают 21 ноября, и как этот праздник связан с Уральском и уральскими казаками.



Фото: пресс-служба акимата ЗКО



На празднике выступили творческие коллективы областной АНК, а директор КГУ "Қоғамдық келiсiм" Медхат Камбетов и вице-консул Генерального консульства России в Уральске Хаджимурат Атмурзаев вручили благодарственные письма членам общественного объединения за активную многолетнюю работу по популяризации русской духовной культуры, семейных традиций, за весомый вклад в укрепление дружбы и взаимопонимания между народами России и Казахстана.