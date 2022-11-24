Астрологи назвали Топ-5 лгунов среди знаков зодиака

Эксперты перечислили пять знаков зодиака, представители которых любят обманывать. Они преувеличивают информацию, либо пересказывают события так, как им это выгодно, сообщает Zakon.kz.

Словам Близнецов нельзя доверять. Они слишком болтливы, но при этом коммуникабельны. У них всегда есть несколько правд. Они рассказывают разные истории, путаясь в своих версиях. Никто не знает, врут ли сейчас Близнецы или говорят правду. Любят приукрашивать истории и тем самым вызывают интерес со стороны окружающих.

Весы часто лгут. Они находят во всем баланс, выбирая справедливость. Не терпят критики и негативных высказываний в свой адрес. Помимо лжи, Весы умеют еще и лицемерить. Очень часто бывает так, что они говорят одно, а делают совершенно другое. Кроме того, Весам лучше промолчать в той или иной ситуации, нежели наговорить то, чего на самом деле нет. При этом никто не сможет догадаться, что у них на уме на самом деле.

Водолеи являются авантюристами. У них развита фантазия. Когда им становится скучно, они стараются придумать какую-то историю и рассказать ее окружающим. Иногда Водолеи сами путают реальность с фантазией. Им проще что-то скрыть от близких людей, нежели рассказать правду, испортив отношения.

Рыбы часто прибегают ко лжи, лишь бы избежать обязательств. У них сложный характер. Рыбы любят свободу, поэтому они не позволят себя ограничивать в чем-либо или связывать. Они готовы наговорить много всего, что не соответствует действительности, лишь бы избежать ответственности. Понять, что Рыбы лгут, можно только после сопоставления всех фактов, пишет портал Rsute.

Львы привыкли врать еще с детства. Делают они это артистично, будто бы играют роль на сцене. Им нравится внимание окружающих. Даже говоря правду, Львы норовят немного приврать. Делают они это ради того, чтобы достичь гармонии с окружающими людьми. На них никогда не стоит полагаться и уж тем более доверять свои секреты.

Астрологи озвучили прогноз, для представителей каких знаков зодиака 2023 год будет неудачным.