22 ноября полицейские в Кокшетау провели спецоперацию по пресечению ввоза гашиша. Теперь, как рассказали Zakon.kz в полиции региона, идут мероприятия по установлению канала сбыта наркотических средств.

По данным стражей порядка, 41-летний житель Кокшетау держал "склад". Он являлся крупным закладчиком: развозил и занимался расфасовкой наркотиков для дальнейшей оптовой реализации через тайники.

В полиции уточнили, что мужчину задержали при въезде в областной центр.

В кармане его куртки правоохранители обнаружили два полиэтиленовых свертка с гашишем весом 3,56 г и приспособление для употребления наркотических средств.

"Кроме того, проведенная экспертиза показала, что задержанный управлял автотранспортом в состоянии наркотического опьянения". Пресс-служба ДП Акмолинской области

Также в машине обнаружен полиэтиленовый пакет с гашишем весом 845,68 г.



Как отметили в пресс-службе, по данному факту начато досудебное расследование по ст. 296 ч. 4 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере".

17 ноября в Алматы и Алматинской области сотрудники КНБ провели спецоперацию по задержанию преступной группы, которая планировала организовать массовые беспорядки в день выборов 20 ноября.