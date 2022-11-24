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В порядок уплаты 50% административного штрафа планируют внести изменения

в порядок уплаты 50% штрафа за адмправонарушение хотят внести изменения Фото: Zakon.kz
Министерство финансов подготовило изменения в форму квитанции об уплате административного штрафа в порядке сокращенного производства по делу об административном правонарушении, сообщает Zakon.kz.


В дополнении говорится, что согласно части 2 статьи 811 Кодекса РК об административных правонарушениях в случае оплаты штрафа в размере 50% от указанной суммы штрафа в течение семи суток дело считается рассмотренным по существу, решение – вступившим в законную силу, а лицо – привлеченным к административной ответственности.

Также указывается, что пересмотру не подлежат дела, рассмотренные по правилам главы о сокращенном производстве, за исключением случаев, предусмотренных главой 47.

Кроме того, предусматривается, что в случае неиспользования или ненадлежащего использования права об уплате 50% штрафа в течение 7 суток, производство по делу об административном правонарушении осуществляется в общем порядке.

Речь идет об административных правонарушениях, зафиксированных сертифицированными специальными контрольно-измерительными техническими средствами и приборами, работающими в автоматическом режиме.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 7 декабря.

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