Как пережить пасмурную погоду и справиться с хандрой

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Зачастую серая картина за окном отнимает силы и энергию. Несколько советов о том, как справиться с апатией и поднять себе настроение - в материале Zakon.kz.

Добавьте яркие детали в одежде. В пасмурную погоду старайтесь радовать себя даже в мелочах. Для помещений выбирайте яркое освещение с желтым оттенком. Не зашторивайте окна в дневное время. В оформлении блюд используйте яркие продукты — болгарский перец, огурцы, зелень, помидоры, фрукты и ягоды. Выходите на улицу и в пасмурную погоду, двигайтесь. А если оказались дома, то танцуйте перед зеркалом под любимую музыку. Проведите генеральную уборку. После того, как все завалы будут расчищены, легче станет дышать и улучшится настроение. Ложитесь спать в одно и то же время. Мелатонин - гормон сна, вырабатывается в ночное время до 1:00. Ранний отход ко сну сохранит молодость, утром вы проснетесь бодрыми. Определите уровень витамина D в организме после анализа. Чаще всего на его недостаток указывают такие симптомы, как снижение физической выносливости и общая слабость. Пейте больше воды. Эксперты рекомендуют выпивать не менее двух литров чистой воды в день, не считая кофе, чая и других напитков. Топ-7 приемов, с помощью которых можно самостоятельно справиться с ленью и преодолеть эту особенность. Читайте также Астрологи назвали Топ-5 лгунов среди знаков зодиака Дешево и быстро: специалист рассказал, насколько вредны полуфабрикаты Диетолог объяснила, в каком случае мясо становится вредным

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