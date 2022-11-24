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Как пережить пасмурную погоду и справиться с хандрой

осень, хандра Фото: pexels
Зачастую серая картина за окном отнимает силы и энергию. Несколько советов о том, как справиться с апатией и поднять себе настроение - в материале Zakon.kz.

  • Добавьте яркие детали в одежде. В пасмурную погоду старайтесь радовать себя даже в мелочах.

  • Для помещений выбирайте яркое освещение с желтым оттенком. Не зашторивайте окна в дневное время.

  • В оформлении блюд используйте яркие продукты — болгарский перец, огурцы, зелень, помидоры, фрукты и ягоды.

  • Выходите на улицу и в пасмурную погоду, двигайтесь. А если оказались дома, то танцуйте перед зеркалом под любимую музыку. 

  • Проведите генеральную уборку. После того, как все завалы будут расчищены, легче станет дышать и улучшится настроение.

  • Ложитесь спать в одно и то же время. Мелатонин - гормон сна, вырабатывается в ночное время до 1:00. Ранний отход ко сну сохранит молодость, утром вы проснетесь бодрыми. 

  • Определите уровень витамина D в организме после анализа. Чаще всего на его недостаток указывают такие симптомы, как снижение физической выносливости и общая слабость.

  • Пейте больше воды. Эксперты рекомендуют выпивать не менее двух литров чистой воды в день, не считая кофе, чая и других напитков. 

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