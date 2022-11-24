Как пережить пасмурную погоду и справиться с хандрой
Добавьте яркие детали в одежде. В пасмурную погоду старайтесь радовать себя даже в мелочах.
Для помещений выбирайте яркое освещение с желтым оттенком. Не зашторивайте окна в дневное время.
В оформлении блюд используйте яркие продукты — болгарский перец, огурцы, зелень, помидоры, фрукты и ягоды.
Выходите на улицу и в пасмурную погоду, двигайтесь. А если оказались дома, то танцуйте перед зеркалом под любимую музыку.
Проведите генеральную уборку. После того, как все завалы будут расчищены, легче станет дышать и улучшится настроение.
Ложитесь спать в одно и то же время. Мелатонин - гормон сна, вырабатывается в ночное время до 1:00. Ранний отход ко сну сохранит молодость, утром вы проснетесь бодрыми.
Определите уровень витамина D в организме после анализа. Чаще всего на его недостаток указывают такие симптомы, как снижение физической выносливости и общая слабость.
Пейте больше воды. Эксперты рекомендуют выпивать не менее двух литров чистой воды в день, не считая кофе, чая и других напитков.
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