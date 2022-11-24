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В Уральске прошел конкурс юных чтецов

В Уральске прошел конкурс юных чтецов Фото: пресс-служба акимата ЗКО
В Центре культуры и искусств им. К. Мырзалиева прошел конкурс чтецов в рамках республиканской акции "Бір ел – бір кітап", посвященной 150-летию просветителя, реформатора национальной письменности, основоположника казахской лингвистики и литературоведения, публициста Ахмета Байтурсынова.

Центральная детская библиотека и восемь филиалов городской библиотечной системы в Год детей в Казахстане организовали творческий конкурс чтецов "Қазақ тілім – ұлттық тіл", в котором приняли активное участие учащиеся 7-8 классов средних школ Уральска.

Юные любители поэзии воспевали красоту родного края с его бескрайними степными просторами, рассказывали о жизни и быте казахского народа, об обычаях и традициях казахов в целях укрепления патриотических чувств и уважения к национальным традициям.

В самом начале конкурса перед членами жюри и гостями ярко выступила с песней "Қазақстан" лауреат международных и республиканских конкурсов Расима Жумагалиева. Конкурс чтецов состоял из 3 этапов, каждый из них оценивало компетентное жюри в составе: поэта, ученого-педагога, руководителя школы молодых акынов "Ақберен", победителя международных конкурсов Талапа Таймасулы, поэта-айтыскера Айнабека Бисенгалиева, методиста городской библиотечной системы Толкынай Сарбасовой. Талап Таймасулы пожелал участникам удачи и ознакомил с правилами оценивания, подчеркнув, что будут учитываться выразительность, темп и манера чтения.

В перерывах между конкурсными этапами звучали кюи Даулеткерея в исполнении юных воспитанников дворовых клубов "Аула", "Атамұра".

"По итогам конкурса жюри определило победителей. Итак, І место в конкурсе чтецов заняла ученица 7 класса школы-лицея №41 Асема Ережепова, второе место досталось также семикласснику средней школы №37 Жаскайрату Азамату, ІІІ место поделили между собой ученики 8 класса: школы-лицея №27 – Шатлан Акторгын и средней школы №44 им. Динмухамеда Кунаева – Сагындык Шугыла. Всем остальным участникам конкурса были вручены благодарственные письма за участие", – сказала заведующая Центральной детской библиотеки Светлана Даубаева.

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