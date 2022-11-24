14 градусов тепла ожидается в Алматы 25 ноября
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптики предоставили прогноз погоды в Алматы на 25-27 ноября 2022 года, сообщает Zakon.kz.
25 ноября – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4°C, днем +12...+14°C.
26 ноября – облачно, временами осадки (дождь, снег). Ветер 2-7 м/с, порывы 12 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0...+2°C, днем с дальнейшим понижением.
27 ноября – переменная облачность, ночью снег. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -8...-10°C, днем -4...-6°C.
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