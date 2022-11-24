В акимате Акмолинской области рассказали о развитии аграрной отрасли

Акмолинская область, специализирующаяся в основном на аграрном сельском хозяйстве, является одним из ведущих регионов страны по объему производства зерна. За 30 лет независимости объем продукции сельского хозяйства в области вырос в 59 раз и достиг 672 млрд тенге.

Увеличение объема валового внутреннего продукта сельского хозяйства достигнуто за счет обновления сельскохозяйственной техники, прогресса в переработке произведенных культур и овощей.



По данным областного управления сельского хозяйства, в настоящее время область благодаря улучшению показателей развития агропромышленного комплекса не только обеспечивает внутренние потребности региона в продовольствии, но и достигла высоких результатов в экспорте в страны ближнего и дальнего зарубежья.

В регионе объем валового внутреннего продукта в сельском хозяйстве увеличился в 59 раз по сравнению с 1991 годом и достиг 672 млрд тенге. То есть на момент обретения независимости было всего 11,3 млрд тенге. За 10 месяцев текущего года объем продукции увеличился и составил 682 млрд тенге.

При увеличении объемов получаемой продукции площадь посевов зерновых культур уменьшилась до 1443 га. Так, в 1991 году общая площадь посевов составила 6488 га, а в 2021 году – 5045 га.

Развитие аграрной отрасли также способствовало объединению малых крестьянских хозяйств и созданию сельскохозяйственных кооперативов.

"На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 273 сельхозкооператива. В нем объединены 193 коллективизированных и более 7 тыс. крестьянских хозяйств. В основном эти хозяйства ориентированы на мясное и молочное животноводство", – говорит заместитель руководителя Управления сельского хозяйства Акмолинской области Еркеш Аленов.

В Акмолинской области за последние годы объем зерновых и бобовых культур увеличился на 2,5 млн тонн. Особое внимание уделялось выращиванию масличных культур. Так, с 2001 года площадь посевов масличных культур увеличилась на 256 тыс. га: в 2001 году – 8,5 тыс. га, в 2010 году – 130 тыс. га, а в 2021 году – 265 тыс. га.

В регионе есть все факторы для дальнейшего развития сельского хозяйства. Представители сельского хозяйства региона заинтересованы в том, чтобы воспользоваться всем потенциалом развития аграрного сектора области.