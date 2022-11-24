Курс доллара резко вырос на торгах 24 ноября

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 465,95 тенге, поднявшись сразу на 3,13 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля подрос до 7,69 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня повысился и составил 65,23 тенге (+0,74).

Торгов по евро не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 477,55 тенге.





В обменных пунктах доллары покупают/продают по 464,5-468,5 тенге, евро – по 477-487 тенге, российские рубли – по 7,3-7,45 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 24 ноября.

Так, стоимость январских фьючерсов на нефть Brent выросла на 0,09% и составила 82,38 доллара за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь достигла 78,72 доллара за баррель, что на 0,28% выше итогового значения предыдущей сессии.

