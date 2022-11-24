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Представители АО НК "КазМунайГаз" провели встречу с розничными инвесторами Уральска

Представители АО НК "КазМунайГаз" провели встречу с розничными инвесторами Уральска Фото: пресс-служба акимата ЗКО
Прием заявок инвесторов стартовал 9 ноября и завершится для институциональных инвесторов 30 ноября 2022 года, а для розничных инвесторов – 2 декабря 2022 года. АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (КМГ) является ведущей вертикально интегрированной нефтегазовой компанией Казахстана.

Участникам встречи была предоставлена детальная информация о деятельности КМГ, факторах инвестиционной привлекательности и дивидендной политике компании, а также сведения и параметры размещения акций и процедура подачи заявок на их покупку. Подобные встречи с розничными инвесторами проходят с 14 по 24 ноября в 17 областных центрах и городах республиканского значения.

В качестве спикеров на встрече выступили ведущий специалист финансового департамента АО НК "КазМунайГаз" Максат Байзатов, а также представители команды финансовых консультантов. Лидеры нефтегазовой отрасли подтвердили свое намерение осуществить первичное публичное размещение, в ходе которого Фонд продаст до 30 505 974 простых акций КМГ из принадлежащих ему 90,42% акций компании.

Ведущий специалист финансового департамента компании "КазМунайГаз" Максат Байзатов уточнил, что стоимость одной простой акции КМГ в рамках IPO составляет 8406 тенге.

Таким образом, по его словам, объем размещения в рамках IPO составит до 5% от общего количества всех размещенных акций КМГ.

"Одним из важнейших показателей является свободный денежный поток. Это напрямую влияет на способность каждой компании выплачивать дивиденды. Его можно назвать чистой прибылью, поступающей в виде денег. Свободный финансовый поток отражает объем денег, заработанных компанией в течение квартала или года после вычета из дохода затрат, которые необходимо произвести в обязательном порядке. Из этого свободного денежного потока компания может производить необязательные платежи. Например, это инвестиции в новые проекты, погашение задолженности, срок по которой еще не наступил, или же дивиденды акционерам. В прошлом году на выплату дивидендов было направлено 200 млрд тенге, выплата на одну акцию составила 327 тенге. После IPO "КазМунайГаз" в течение трех лет планирует производить ежегодные дивиденды в размере не менее 200-250 млрд тенге при условии, что среднегодовая цена на нефть марки Brent будет не менее 70 долларов за баррель".Максат Байзатов

Он подчеркнул, что в компании также утверждена новая дивидендная политика, которая предусматривает порядок определения минимального размера дивидендов в зависимости от долговой нагрузки в размере от 30 до 50% от свободного денежного потока.

В целом дивидендная политика компании направлена на обеспечение баланса интересов акционеров, кредиторов и самой компании, а также на прозрачность при определении размера выплаты дивидендов своим акционерам.

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