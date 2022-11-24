Токаев подписал закон о гарантированном трансферте из Нацфонда на 2023-2025 годы

Президент Касым-Жомарт Токаев 24 ноября подписал закон "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2023-2025 годы", сообщает Zakon.kz.

Соответствующий закон опубликован на сайте Акорды.

В нем предусматривается финансирование бюджета из Нацфонда в объеме 2,2 трлн тенге в 2023 году, 2 трлн тенге – в 2024 году и 1,9 трлн тенге – в 2025 году.

По словам министра национальной экономики Алибека Куантырова, законом установлена цена отсечения на нефть на уровне 48,9 доллара за баррель в 2023 году, 42,2-40,3 доллара за баррель в 2024-2025 годах.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Соглашения о принципах и подходах осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Евразийского экономического союза в целях гармонизации законодательства государств – членов Евразийского экономического союза в указанной сфере".

Соглашением предусмотрено функционирование системы информирования об опасной продукции, в рамках которой будет осуществляться обмен сведениями о продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов ЕАЭС.