Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Токаев подписал закон о гарантированном трансферте из Нацфонда на 2023-2025 годы

Токаев подписал закон о гарантированном трансферте из Нацфонда на 2023 – 2025 годы Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Президент Касым-Жомарт Токаев 24 ноября подписал закон "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2023-2025 годы", сообщает Zakon.kz.

Соответствующий закон опубликован на сайте Акорды.

В нем предусматривается финансирование бюджета из Нацфонда в объеме 2,2 трлн тенге в 2023 году, 2 трлн тенге – в 2024 году и 1,9 трлн тенге – в 2025 году.

По словам министра национальной экономики Алибека Куантырова, законом установлена цена отсечения на нефть на уровне 48,9 доллара за баррель в 2023 году, 42,2-40,3 доллара за баррель в 2024-2025 годах.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Соглашения о принципах и подходах осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Евразийского экономического союза в целях гармонизации законодательства государств – членов Евразийского экономического союза в указанной сфере".

Соглашением предусмотрено функционирование системы информирования об опасной продукции, в рамках которой будет осуществляться обмен сведениями о продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов ЕАЭС.

Читайте также

Токаев призвал к поиску мирных путей разрешения конфликта вокруг Украины

Токаев принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ

Касым-Жомарт Токаев прилетел в Ереван

Анастасия Московчук
Токаев Касым-Жомарт
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Смена фамилии, имени, отчества: как это сделать
Смена фамилии, имени, отчества: как это сделать
торги на бирже
Доллар резко подорожал на торгах 21 ноября
легализация автомобилей
Казахстанцы смогут легализовать свои авто за 200 тысяч тенге
Забор, улица, Бесагаш, Алматинская область, перекрытие, владелец
В селе под Алматы у улицы нашелся владелец, перегородивший жителям доступ к домам
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления