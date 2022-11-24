Соловьев ответил на критику МИДа Казахстана
Дробницкий заявил, что следует "обратить внимание, что следующая проблема - это Казахстан ", потому что там, по его мнению, "тоже могут начаться нацистские процессы", как в Украине. Он отметил, что "русских там много".
"Мне не нравится излишняя эмоциональность. На моей передаче Дмитрий Дробницкий высказал свое предположение в отношении того, что там в Казахстане. У нас же свобода слова. Человек сказал, это не государственный служащий, у Дмитрия свое видение, нравится-не нравится", - цитирует Соловьева РИА Новости.
Он отметил, что после этого фактически началась травля Дробницкого с угрозами убийства, а "так же тоже нельзя".
"На государственном уровне все официальные лица у нас всегда более чем уважительно говорят о Казахстане… Мы помним, что руководитель Казахстана в непростое время приехал и участвовал в питерском форуме, и отношения между нашими руководителями очень уважительные, очень доверительные, поэтому, мне кажется, что нужно всем чуть-чуть успокоиться, тем более, что время тяжелое", - сказал Соловьев.
Ранее на высказывание Дробницкого отреагировал замглавы МИД Казахстана Роман Василенко. Он считает, что такие заявления заслуживают соответствующей реакции со стороны властей России.
Отметим, что эксперты тоже комментировали антиказахстанские высказывания Владимира Соловьева и его гостей в ток-шоу на российском канале.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь уточнил, что неловкие высказывания российских политологов в отношении Казахстана не отражают официальную точку Кремля и не должны бросать тень на отношения двух стран.