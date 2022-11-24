Соловьев ответил на критику МИДа Казахстана

Телеведущий Владимир Соловьев ответил на критику МИД Казахстана о высказывании политолога Дмитрия Дробницкого, который выступил экспертом в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1", сообщает Zakon.kz.

Дробницкий заявил, что следует "обратить внимание, что следующая проблема - это Казахстан ", потому что там, по его мнению, "тоже могут начаться нацистские процессы", как в Украине. Он отметил, что "русских там много".

"Мне не нравится излишняя эмоциональность. На моей передаче Дмитрий Дробницкий высказал свое предположение в отношении того, что там в Казахстане. У нас же свобода слова. Человек сказал, это не государственный служащий, у Дмитрия свое видение, нравится-не нравится", - цитирует Соловьева РИА Новости.





Он отметил, что после этого фактически началась травля Дробницкого с угрозами убийства, а "так же тоже нельзя".

"На государственном уровне все официальные лица у нас всегда более чем уважительно говорят о Казахстане… Мы помним, что руководитель Казахстана в непростое время приехал и участвовал в питерском форуме, и отношения между нашими руководителями очень уважительные, очень доверительные, поэтому, мне кажется, что нужно всем чуть-чуть успокоиться, тем более, что время тяжелое", - сказал Соловьев.





Ранее на высказывание Дробницкого отреагировал замглавы МИД Казахстана Роман Василенко. Он считает, что такие заявления заслуживают соответствующей реакции со стороны властей России.





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Отметим, что эксперты тоже комментировали антиказахстанские высказывания Владимира Соловьева и его гостей в ток-шоу на российском канале.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь уточнил, что неловкие высказывания российских политологов в отношении Казахстана не отражают официальную точку Кремля и не должны бросать тень на отношения двух стран.