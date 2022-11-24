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В Туркестане прошел торжественный праздник работников сельского хозяйства

В Туркестане прошел торжественный праздник работников сельского хозяйства Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области
В Туркестанской области организован праздник ALTYN KÚZ 2022, посвященный Дню работников сельского хозяйства. Сначала вниманию общественности была представлена выставка сельскохозяйственной техники и продукции.

На торжественном собрании аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды поздравил тружеников региона и высоко оценил их достижения.

"Сельское хозяйство – один из основных драйверов области. Я вырос в селе и хорошо знаю специфику и сложность этой отрасли. Человек труда ведет страну вперед. Благодаря вашему труду агропромышленный комплекс региона стабильно развивается. Всего за 10 месяцев объем валовой продукции увеличился на 145,3 млрд и достиг 951 млрд тенге. Посевная площадь увеличилась на 14 тыс. га и достигла 860 тыс. Построены новые теплицы площадью 113 га, теперь их общая площадь составляет 1625 га. По экспорту мясной продукции наш регион занимает первое место в республике. Глава государства ставит задачу кардинально решить вопрос продовольственной безопасности в ближайшие три года. В этом направлении идет большая работа. С 2023 года будут выданы льготные кредиты на сельскохозяйственные проекты, развитие сетей кооперации с годовой ставкой 2,5,%. Вместе с вами я верю в развитие аграрной отрасли области в новом направлении, в успех страны".Дархан Сатыбалды


В Туркестане прошел торжественный праздник работников сельского хозяйства

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

В ходе мероприятия гражданам, занятым в сельском хозяйстве, были вручены медали "Ветеран труда" Министерства сельского хозяйства РК, нагрудный знак "Отличник сельского хозяйства", грамоты "Құрмет". Кроме того, акимы районов, которые преуспели в развитии агропромышленного комплекса, получили дипломы акима области. Первое место занял Сайрамский район, второе и третье –Байдибекский и Сарыагашский районы.

На торжественном собрании секретарь областного маслихата Кайрат Балабиев наградил дипломом акима области представителей лучших агроформирований и представителей СМИ, освещающих развитие сельского хозяйства и труд крестьян. Благодарственные письма акима области вручал руководитель областного управления сельского хозяйства Турганбек Оспанов.

На праздничном вечере выступили известные артисты, к примеру, Мадина Садуакасова, которая поздравила представителей сельского хозяйства с праздником.

В Туркестанской области активно развивается сельское хозяйство. В основной капитал сельского хозяйства привлечено 56,5 млрд тенге инвестиций, что на 116,1% больше. На производство продуктов питания выделено 6,7 млрд тенге.


В Туркестане прошел торжественный праздник работников сельского хозяйства

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

В рамках Комплексного плана развития области реализуется проект по созданию продовольственного пояса вокруг Туркестана площадью 11 тыс. га. Реализовано пять инвестпроектов стоимость 6,5 млрд тенге, на 2 тыс. га установлена технология дождевания.

Площадь зерновых культур по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 190 тыс. тонн и достигла 777 тыс. тонн. Урожай овощей, бахчевых увеличился на 120 тыс. тонн и составил 3 млн 245,5 тыс. тенге.

По итогам 10 месяцев 2022 года экспортировано 1 066,5 тыс. тонн продукции на 354,7 млн долларов.

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