Алихан Смаилов провел заседание совета директоров холдинга "Байтерек"

На заседании совета директоров АО "НУХ "Байтерек" под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова рассмотрены вопросы деятельности холдинга за девять месяцев 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Советом директоров заслушаны отчет по рискам за II квартал и итоги внутреннего аудита за III квартал текущего года, обсуждены планы развития и годовой бюджет на 2023 год и ряд других вопросов.





Фото: АО "НУХ "Байтерек"



Кроме того, на заседании были представлены отчет об использовании АО "НУХ "Байтерек" денежных средств в 2020-2022 годы, прогноз по дальнейшему движению средств холдинга, а также избран член комитета по стратегическому планированию.



