Ситуация в Украине: Электричество дали во все области, Киев призвал переименовать РФ

Фото: Офис президента Украины Владимира Зеленского

Замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что электричество подано во все области Украины, сообщает Zakon.kz.

Министр экономики Финляндии Мика Линтиля провел переговоры с представителями финских компаний о срочной поставке энергетического оборудования для Украины.

Швейцария одобрила введение потолка цен на российскую нефть и объявила эмбарго на поставки России и Украине товаров военного назначения.

В Сумской, Харьковской, Черкасской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины объявлена воздушная тревога.

Киев имеет все возможности урегулировать ситуацию так, чтобы выполнить требования России и прекратить все возможные страдания своего населения – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Россия не наносила и не наносит удары по социальным объектам на Украине – также Песков.

На сайте Зеленского появилась петиция с призывом переименовать Россию в Московию.

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Израиля Ицхаком Герцогом.

Александр Лукашенко заявил, что войска Беларуси не будут ввязываться в военный конфликт в Украине.

Киеврада одобрила решение о присвоении Борису Джонсону звание Почетного гражданина Киева – мэр украинской столицы Виталий Кличко.

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