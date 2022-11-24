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Ситуация в Украине: Электричество дали во все области, Киев призвал переименовать РФ

Украина Фото: Офис президента Украины Владимира Зеленского
Замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что электричество подано во все области Украины, сообщает Zakon.kz.
  • Министр экономики Финляндии Мика Линтиля провел переговоры с представителями финских компаний о срочной поставке энергетического оборудования для Украины.
  • Швейцария одобрила введение потолка цен на российскую нефть и объявила эмбарго на поставки России и Украине товаров военного назначения.
  • В Сумской, Харьковской, Черкасской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины объявлена воздушная тревога.
  • Киев имеет все возможности урегулировать ситуацию так, чтобы выполнить требования России и прекратить все возможные страдания своего населения – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
  • Россия не наносила и не наносит удары по социальным объектам на Украине – также Песков.
  • На сайте Зеленского появилась петиция с призывом переименовать Россию в Московию.
  • Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Израиля Ицхаком Герцогом.
  • Александр Лукашенко заявил, что войска Беларуси не будут ввязываться в военный конфликт в Украине.
  • Киеврада одобрила решение о присвоении Борису Джонсону звание Почетного гражданина Киева – мэр украинской столицы Виталий Кличко.
  • Российских военнослужащих вернулись из украинского плена, сообщило Минобороны РФ.

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