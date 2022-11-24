Ситуация в Украине: Электричество дали во все области, Киев призвал переименовать РФ
Фото: Офис президента Украины Владимира Зеленского
Замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что электричество подано во все области Украины, сообщает Zakon.kz.
- Министр экономики Финляндии Мика Линтиля провел переговоры с представителями финских компаний о срочной поставке энергетического оборудования для Украины.
- Швейцария одобрила введение потолка цен на российскую нефть и объявила эмбарго на поставки России и Украине товаров военного назначения.
- В Сумской, Харьковской, Черкасской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины объявлена воздушная тревога.
- Киев имеет все возможности урегулировать ситуацию так, чтобы выполнить требования России и прекратить все возможные страдания своего населения – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
- Россия не наносила и не наносит удары по социальным объектам на Украине – также Песков.
- На сайте Зеленского появилась петиция с призывом переименовать Россию в Московию.
- Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Израиля Ицхаком Герцогом.
- Александр Лукашенко заявил, что войска Беларуси не будут ввязываться в военный конфликт в Украине.
- Киеврада одобрила решение о присвоении Борису Джонсону звание Почетного гражданина Киева – мэр украинской столицы Виталий Кличко.
- Российских военнослужащих вернулись из украинского плена, сообщило Минобороны РФ.
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