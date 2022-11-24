В Сарани половина школ работает без директоров

Кандидаты в директора половины школ города Сарани не смогли пройти тестирование. А опытные педагоги не хотят идти на повышение из-за низкой зарплаты. Поэтому родители теперь массово жалуются на отсутствие порядка и снижение уровня образования, сообщает Zakon.kz.

К примеру, уточняет КТК, в школе-лицее №1 директора нет уже год. По словам возмущенных родителей, школьники совсем распустились и заметно снизился их уровень знаний.

"Наша школа первая была, элитная по всей Сарани. И даже считалась по пригородам, Шахтинск. Все стремились сюда попасть, в эту школу. До 4-го класса отличница, сейчас все снижается и снижается. Конечно, я обеспокоена, что снижается уровень образования". Валентина Степанова





Ученики школы перестали участвовать в олимпиадах и конкурсах, жалуются родители. В классах напрочь отсутствует конкуренция и тяга к высоким оценкам. Взрослые отмечают "анархию" в учебном заведении даже в гардеробе.

"Отсутствие у нас женщины, которая будет нести ответственность в гардеробе за вещи детей. Потому что у нас там полный хаос и анархия. Во-вторых, подготовка выпускных классов не ведется совершенно никакая. Задержка с выставлением оценок в Bilimal, которые мы можем ждать и по две недели, и по три". Людмила Батулина





Чиновники же считают, что родители слегка преувеличивают, к тому же в учебном заведении есть исполняющий обязанности директора. Однако жители Сарани с этим совсем не согласны. Директоров нет в четырех из восьми школ городка. Желающие кандидаты не смогли сдать тестирование, а опытные педагоги не рвутся к власти. Оказалось, эта должность финансово непривлекательная.

"Заработная плата учителей выше значительно, чем заработная плата директоров и завучей. Поскольку в директора идут педагоги в основном со стажем, им привлекательнее оставаться учителями". Замруководителя Управления образования Карагандинской области Бакытгуль Адекенова





В качестве поощрения учителям предлагают аттестационные категории, за которые полагаются надбавки. Но даже они не прельщают педагогов. Что касается технического персонала, которого тоже остро не хватает, тут все гораздо сложнее. Сарань из маленького городка превращается в развивающийся индустриальный. Тут с завидной частотой открываются новые предприятия, которые и переманивают работников.

"Да, эта проблема существует в городе, в каждой школе имеются вакантные места. Ну, наверное, зависит от того, что заработная плата технического персонала низкая. От 60-80 тыс. тенге. У нас в городе Сарани строятся заводы, и практически все трудоустраиваются именно на эти заводы". Руководитель отдела образования города Сарани Арман Бактыбаев





Тестирование для получения должности директора пришлось изменить. Сейчас чиновники думают, как еще сделать должность руководителя более привлекательной.



