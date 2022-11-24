Ливневые дожди привели к мощному затоплению города в Саудовской Аравии

Сильные дожди на западе Саудовской Аравии привели к затоплению города Джидда, сообщает Zakon.kz.

Очевидцы снимают видео последствий и публикуют в соцсети. На кадрах видно, как автомобили пытаются пробиться через мощные потоки воды. Известны факты, когда водители были вынуждены вплавь добираться до суши.









Как уточняет "Рен ТВ", в городе не работают школы и университеты, в Международном аэропорту короля Абдул-Азиза задерживаются рейсы.