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На 3 трассах в Акмолинской области ограничено движение для всех видов авто

зима Фото: pixabay
С 23:30 по столичному времени в Акмолинской области ограничили движение для всех видов автотранспортных средств, сообщает Zakon.kz.

Движение ограничено на следующих трассах:

  • Жаксы-Есиль-Бузулук 0-82 км, участок поселок Жаксы-поселок Бузулук;
  • Костанай-Аулиеколь-Сурган 232-260 км, участок граница Костанайской области-поселок Сурган;
  • Жезказган-Петропавловск 537-552 км, участок поселок Бузулук-поселок Сурган.

Как сообщила пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол", акмолинской областной филиал организации задействовал 72 единиц спецтехники.

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в 7 областях республики на 25 ноября.

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Елена Беляева
Акмолинская область
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