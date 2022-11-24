На 3 трассах в Акмолинской области ограничено движение для всех видов авто

Фото: pixabay

С 23:30 по столичному времени в Акмолинской области ограничили движение для всех видов автотранспортных средств, сообщает Zakon.kz.

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