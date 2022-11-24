На 3 трассах в Акмолинской области ограничено движение для всех видов авто
Фото: pixabay
С 23:30 по столичному времени в Акмолинской области ограничили движение для всех видов автотранспортных средств, сообщает Zakon.kz.
Движение ограничено на следующих трассах:
- Жаксы-Есиль-Бузулук 0-82 км, участок поселок Жаксы-поселок Бузулук;
- Костанай-Аулиеколь-Сурган 232-260 км, участок граница Костанайской области-поселок Сурган;
- Жезказган-Петропавловск 537-552 км, участок поселок Бузулук-поселок Сурган.
Как сообщила пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол", акмолинской областной филиал организации задействовал 72 единиц спецтехники.
Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в 7 областях республики на 25 ноября.
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