Ардак Назаров поблагодарил пожарных за спасении двух семей в Алматы

Известный казахстанский боец, боксер ММА Ардак Назаров рассказал о случае, произошедшем в Бостандыкском районе города Алматы. Около тренажерного зала, где он занимается, в жилом доме вспыхнул пожар. Спортсмена восхитила работа спасателей, сообщает Zakon.kz.

О ЧП он рассказал через Instagram.

Пожарные спасли ребенка с ограниченными возможностями, семью и ликвидировали пожар. А в квартире, где вспыхнул пожар, граждане или надышались угарным газом, либо глубоко спали. Если бы не быстро прибывшие пожарные, трагедия быть может произошла бы сразу в 2 семьях. Слава Аллаху, он смилостивился. Пожарного, вынесшего двухлетнего ребенка с ограниченными возможностями зовут Дауренкулов Адиль. Хотелось бы, чтобы их оценили. Ведь недавно, при похожем случае, мы потеряли нашего героя Аскара Забикуллина (пусть Земля будет ему пухом). Ведь эти ребята - опора своих семей, мы по достоинству должны их поддерживать и оценивать их труд, - написал спортсмен.





Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы



В пресс-службе ДЧС города Алматы рассказали, что пожар произошел 24 ноября. В 10:37 пожарные прибыли на место, где горел балкон и огонь переходил на комнату в квартире 4-этажного дома.





Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы



Черный густой дым, заполнивший верхний этаж, отрезал пути эвакуации жильцам. Пламя угрожало перейти на квартиру вышележащего этажа. Поступила информация, от соседей что в квартирах заблокированы люди, а, возможно, и маленький ребенок. В ходе проведения разведки пожарный-спасатель СПЧ-1, Дауренкулов Адиль, находясь в составе газодымозащитной службы, используя подручные средства защиты органов дыхания, вынес из квартиры на 4-ом этаже, заполненной едким дымом, 2-летнюю девочку. Пресс-служба ДЧС города Алматы





Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы



После осмотра бригадой СМП ребенка передали родителям.





Фото: Instagram/ardaknazarov



Отмечается, что покинули квартиры около 20 человек. Пожар был ликвидирован за 16 минут.

Жертв и пострадавших нет.

