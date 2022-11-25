Экоактивисты добились остановки рейсов в аэропорту Берлина
Согласно данным портала rbb 24, на 30 минут были задержаны рейсы в Кельн, Бонн и Штутгарт. Также несколько самолетов, находившихся на подлете к аэропорту, были вынуждены изменить курс.
"5 рейсов, которые должны были прибыть в BER около 16:45, также были отмечены как задержанные в информационной системе аэропорта", – говорится в сообщении.
Проникновение в аэропорт активисты сняли на видео.
+++ Flugverkehr am BER eingestellt +++— Letzte Generation (@AufstandLastGen) November 24, 2022
Das Flugzeug ist kein Verkehrsmittel für Normalbürger:innen. Die meisten Menschen – etwa 80% – sind noch nie geflogen.
Ein wohlhabendes Prozent der Bevölkerung verursacht allein etwa die Hälfte der flugbedingten Emissionen. pic.twitter.com/Avfg5tDeqw
На кадрах видно, что они кусачками освободили себе проход через проволочное ограждение, затем приклеили свои ладони к рулежной дорожке, по которой самолет выруливает к взлетной полосе. Так они заблокировали путь для воздушных судов.
Отмечается, что в этот момент вторая группа протестующих объезжала территорию аэропорта на велосипедах.
В пресс-службе BER рассказали, что спустя почти час работа воздушной гавани была возобновлена в штатном режиме. Однако задержки рейсов по-прежнему не исключены.
Ранее экоактивисты Letzte Generation провели ряд уличных акций протеста в Германии и попытались нанести ущерб произведениям искусства в музеях ФРГ, Австрии и Италии.
14 октября две девушки из британского экологического движения Just Stop Oil облили томатным супом картину Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее Лондона.
Неделю спустя две активистки из немецкого сообщества "Последнее поколение" забросали картофельным пюре картину "Стога" Клода Моне в Музее Барберини в Потсдаме.
В испанском Музее Прадо экоактивисты приклеили себя к рамам картин Гойи.
15 ноября в Музее Леопольда в Вене они облили черной жидкостью картину австрийского художника Густава Климта "Смерть и жизнь".