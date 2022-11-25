Экоактивисты добились остановки рейсов в аэропорту Берлина

Экоактивисты движения "Последнее поколение" проникли на рулежную дорожку аэропорта Берлина (BER), что привело к временной приостановке всех рейсов, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным портала rbb 24, на 30 минут были задержаны рейсы в Кельн, Бонн и Штутгарт. Также несколько самолетов, находившихся на подлете к аэропорту, были вынуждены изменить курс.

"5 рейсов, которые должны были прибыть в BER около 16:45, также были отмечены как задержанные в информационной системе аэропорта", – говорится в сообщении.

Проникновение в аэропорт активисты сняли на видео.





+++ Flugverkehr am BER eingestellt +++



Das Flugzeug ist kein Verkehrsmittel für Normalbürger:innen. Die meisten Menschen – etwa 80% – sind noch nie geflogen.

Ein wohlhabendes Prozent der Bevölkerung verursacht allein etwa die Hälfte der flugbedingten Emissionen. pic.twitter.com/Avfg5tDeqw — Letzte Generation (@AufstandLastGen) November 24, 2022





На кадрах видно, что они кусачками освободили себе проход через проволочное ограждение, затем приклеили свои ладони к рулежной дорожке, по которой самолет выруливает к взлетной полосе. Так они заблокировали путь для воздушных судов.

Отмечается, что в этот момент вторая группа протестующих объезжала территорию аэропорта на велосипедах.

В пресс-службе BER рассказали, что спустя почти час работа воздушной гавани была возобновлена в штатном режиме. Однако задержки рейсов по-прежнему не исключены.

Ранее экоактивисты Letzte Generation провели ряд уличных акций протеста в Германии и попытались нанести ущерб произведениям искусства в музеях ФРГ, Австрии и Италии.

14 октября две девушки из британского экологического движения Just Stop Oil облили томатным супом картину Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее Лондона.

Неделю спустя две активистки из немецкого сообщества "Последнее поколение" забросали картофельным пюре картину "Стога" Клода Моне в Музее Барберини в Потсдаме.

В испанском Музее Прадо экоактивисты приклеили себя к рамам картин Гойи.

15 ноября в Музее Леопольда в Вене они облили черной жидкостью картину австрийского художника Густава Климта "Смерть и жизнь".