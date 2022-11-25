Суточная заболеваемость коронавирусом в Казахстане растет

139 человек заболели коронавирусом за прошедшие сутки в Казахстане. Днем ранее – 123 казахстанца, сообщает Zakon.kz.

На 25 ноября лечение от КВИ продолжают получать 854 человека, из них в стационарах находятся 122 пациента, на амбулаторном уровне – 732 пациента, сообщает Минздрав.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 7 пациентов;

в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов;

на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

В Китае зарегистрировали 31 444 новых случая заболевания COVID-19, что превышает предыдущий пик в апреле, когда в Шанхае ввели общегородскую изоляцию, которая продлилась два месяца.