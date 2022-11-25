Суточная заболеваемость коронавирусом в Казахстане растет
Фото: pixabay
139 человек заболели коронавирусом за прошедшие сутки в Казахстане. Днем ранее – 123 казахстанца, сообщает Zakon.kz.
На 25 ноября лечение от КВИ продолжают получать 854 человека, из них в стационарах находятся 122 пациента, на амбулаторном уровне – 732 пациента, сообщает Минздрав.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 7 пациентов;
в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов;
на аппарате ИВЛ – 1 пациент.
В Китае зарегистрировали 31 444 новых случая заболевания COVID-19, что превышает предыдущий пик в апреле, когда в Шанхае ввели общегородскую изоляцию, которая продлилась два месяца.
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