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Что обеспечит доходность "КазМунайГаза" в случае низких цен на нефть?

Что обеспечит доходность "КазМунайГаза" в случае низких цен на нефть? Фото: kmg.kz
Эксперты ожидают, что восходящий тренд цен на нефть в текущем году позволит "КазМунайГазу" нарастить свободный денежный поток.
Росту доходов и чистой прибыли компании в последующие годы будет способствовать ожидаемое увеличение добычи на 40% на Тенгизе и наращивание добычи на Кашагане до плановых значений.

В настоящее время идет подписка на акции АО НК "КазМунайГаз" в рамках локального IPO, в связи с чем компания вместе с АО "Самрук-Казына" и финансовыми консультантами проводит встречи с инвесторами по всему Казахстану.

На недавней встрече в Алматы заместитель председателя правления Даурен Карабаев акцентировал внимание на том, что помимо долевого участия в международных добывающих проектах Тенгиз, Карачаганак и Кашаган, общая добыча на которых составляет примерно 65% от всего производства нефти в Казахстане, в портфеле "КазМунайГаза" имеется большое количество других нефтегазовых активов.

Главными в плане нефтедобычи являются "Озенмунайгаз" и "Эмбамунайгаз", в которых национальная компания имеет стопроцентную долю. Все эти проекты генерируют существенные денежные потоки, предполагают большие запасы нефти и умеренный уровень расходов, связанных с подъемом барреля нефти из недр земли на поверхность.

Компания планирует реализовать ряд проектов в области геологоразведки. К ним относятся проекты Тургай палеозой и проект Каратон-Сарыкамыс. "КазМунайГаз" присутствует практически по всех разведочных проектах на шельфе Каспийского моря.

Морские проекты – Абай, Исатай, Женис, Аль-Фараби – разрабатываются совместно с международными партнерами для разделения рисков и затрат. Также в портфеле КМГ есть морские месторождения Каламкас море и Хазар, запасы нефти по которым подтверждены. Их освоение планируется начать в ближайшее время.

"КазМунайГаз" также реализует проекты в сфере нефтегазохимии. 8 ноября был запущен завод по производству полипропилена мощностью 500 тысяч тонн продукции в год. На очереди реализация проектов по выпуску бутадиена и полиэтилена. Эксперты из инвестиционных компаний считают, что все эти факторы могут подстраховать эмитента в случае понижения цен на нефть.

Напомним, что подать заявки на покупку акций "КазМунайГаза" розничные инвесторы могут через брокерские компании и их мобильные приложения, в мобильном приложении Tabys и через отделения Казпочты до 2 декабря 2022 года.

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