Ерлан Кошанов: Победа Токаева – это показатель высокого доверия общества президенту

25 ноября 2022 года состоялось итоговое заседание Республиканского общественного штаба Касым-Жомарта Токаева, в ходе которого была обсуждена проведенная в агитационный период работа.

Руководитель штаба Ерлан Кошанов отметил, что президентские выборы прошли в полном соответствии с законом и международными нормами.

Фото: пресс-служба Народной коалиции



Он подчеркнул, что убедительная победа Касым-Жомарта Токаева на выборах – это показатель высокого доверия общества президенту и курсу его реформ. Выборы объединили все партии и общественные организации, вошедшие в Народную коалицию, в единую команду, которая провела большую агитационную работу во всех регионах.

"В целом, выборы показали, что сегодня у общества и власти единое понимание перспектив развития страны. Народ должен быть уверен, что реформы президента будут исполнены в полном объеме и в установленные сроки, – это главная задача Народной коалиции". Ерлан Кошанов

Фото: пресс-служба Народной коалиции







Руководитель штаба поблагодарил всех членов Народной коалиции, республиканского и региональных общественных штабов, доверенных лиц, молодежных активистов и наблюдателей за проделанную работу.

Так, за период агитации сторонники Касым-Жомарта Токаева посетили 42 города и более 5000 сельских населенных пунктов. Проведено 24 тыс. агитационных мероприятия с охватом 3 млн избирателей. В ходе встреч собрано более 40 тыс. предложений и пожеланий граждан.

"Работа Народной коалиции не завершается. Все мы остаемся в команде сторонников главы государства. Думаю, что все общественно-политические силы, вошедшие в коалицию, примут активное участие в процессе реализации предвыборной программы Касым-Жомарта Токаева и всех политических реформ". Ерлан Кошанов

Фото: пресс-служба Народной коалиции



В ходе заседания также выступили первый космонавт, "Халық қаһарманы" Токтар Аубакиров, председатель Демократической партии Казахстана "Ақ жол" Азат Перуашев, глава Народной партии Казахстана Ермухамет Ертысбаев, общественный деятель Жаксыбек Кулекеев, президент Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиева, председатель Союза писателей Казахстана Улыкбек Есдаулет, известный юрист Бакытжан Базарбек, руководитель Павлодарского областного общественного штаба Илья Теренченко, руководитель молодежного объединения Qazaqstan Team Олжас Сулейменов и другие.



Фото: пресс-служба Народной коалиции



20 ноября 2022 года в Казахстане прошли внеочередные выборы президента. Согласно данным ЦИК, воспользовались правом голоса 8,3 млн казахстанцев.

22 ноября председатель Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлан Абдиров озвучил окончательные итоги: Касым-Жомарт Токаев победил на выборах.