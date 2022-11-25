ЧМ-2022: что нужно знать про матч Испания – Германия

28 ноября 2022 года на стадионе Аль-Байт состоится матч между двумя фаворитами Чемпионата мира в Катаре – сборными Испании и Германии. У команд был очень разный старт, но исход матча все еще остается загадкой для многих.

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Сборная Германии уже прославилась по всему миру неожиданным поражением от Японии со счетом 1:2, став вторым фаворитом, проигравшим дебютный матч. Первым стала команда Аргентины во главе с Месси, сенсационно пропустившая два гола за 5 минут от Саудовской Аравии. Чемпионат мира 2022 становится интереснее с каждым туром, а исходы матчей все сложнее предсказать.



В этот раз "бундестиму" предстоит столкнуться с Испанией, и явно не в лучшей своей форме. Чемпион 2014 года, видимо, так и не оправился от шокирующего вылета на групповой стадии 2018, потому что с тех пор Германия выиграла только 1 из 4 матчей на чемпионатах мира. С таким тяжелым соперником, как Испания, вполне вероятно, что немцам вновь придется покинуть мировую арену.

Испания в свою очередь стартовала с решительной победы над Коста-Рикой с 7 забитыми мячами. Команда Луиса Энрике давила всю игру, несмотря на увеличивающуюся разницу в счете, и удачно реализовывала голевые моменты. За один только матч испанцы установили два рекорда чемпионатов мира: по владению мячом (81,3%) и количеству успешных передач в первом тайме (537). Это также самый крупный победный счет в истории сборной Испании.

Германии придется нелегко, но поражение в копилке может подстегнуть команду выложиться на все 100%, чтобы остаться в игре. Матч однозначно будет интересным.

Коэффициенты от Parimatch:

Испания – 2.33, Ничья – 3.70, Германия – 2.95

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