Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Стало известно, куда Токаев полетит после инаугурации с официальным визитом

Стало известно, куда Токаев полетит после инаугурации с официальным визитом Фото: akorda.kz
28 ноября 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев с официальным визитом посетит Российскую Федерацию. В Москве глава государства проведет переговоры с президентом Владимиром Путиным, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается в Telegram-канале Акорды, также лидеры двух стран в режиме видеоконференцсвязи примут участие в работе Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

Кроме того, 29-30 ноября президент Казахстана с официальным визитом посетит Францию.

"В Париже Касым-Жомарт Токаев планирует провести переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которых будут обсуждены перспективы развития стратегического партнерства в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что глава государства проведет ряд встреч с представителями французских деловых кругов.

Инаугурация президента Касым-Жомарта Токаева состоится 26 ноября 2022 года. Казахстанцы смогут посмотреть инаугурацию в 10:50 по времени Астаны в прямом эфире республиканских телеканалов, на интернет-ресурсах, а также на официальных аккаунтах "Акорды" в соцсетях.

Читайте также

В Алматы "заминировали" школу

Можно ли принять на работу граждан РФ, не имеющих заграничного паспорта

Дэниел Розенблюм разъяснил ситуацию с биолабораторией в Алматы

Динара Халдарова
Россия Макрон Эмманюэль Путин Владимир Токаев Касым-Жомарт Франция
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Смена фамилии, имени, отчества: как это сделать
Смена фамилии, имени, отчества: как это сделать
легализация автомобилей
Казахстанцы смогут легализовать свои авто за 200 тысяч тенге
футболист
Криштиану Роналду установил исторический рекорд на ЧМ в Катаре
телеведущий
Соловьев ответил на критику МИДа Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления