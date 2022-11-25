Стало известно, куда Токаев полетит после инаугурации с официальным визитом
Фото: akorda.kz
28 ноября 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев с официальным визитом посетит Российскую Федерацию. В Москве глава государства проведет переговоры с президентом Владимиром Путиным, сообщает Zakon.kz.
Как отмечается в Telegram-канале Акорды, также лидеры двух стран в режиме видеоконференцсвязи примут участие в работе Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.
Кроме того, 29-30 ноября президент Казахстана с официальным визитом посетит Францию.
"В Париже Касым-Жомарт Токаев планирует провести переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которых будут обсуждены перспективы развития стратегического партнерства в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах", – говорится в сообщении.
Также сообщается, что глава государства проведет ряд встреч с представителями французских деловых кругов.
Инаугурация президента Касым-Жомарта Токаева состоится 26 ноября 2022 года. Казахстанцы смогут посмотреть инаугурацию в 10:50 по времени Астаны в прямом эфире республиканских телеканалов, на интернет-ресурсах, а также на официальных аккаунтах "Акорды" в соцсетях.
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