Стало известно, куда Токаев полетит после инаугурации с официальным визитом

28 ноября 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев с официальным визитом посетит Российскую Федерацию. В Москве глава государства проведет переговоры с президентом Владимиром Путиным, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается в Telegram-канале Акорды, также лидеры двух стран в режиме видеоконференцсвязи примут участие в работе Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

Кроме того, 29-30 ноября президент Казахстана с официальным визитом посетит Францию.

"В Париже Касым-Жомарт Токаев планирует провести переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которых будут обсуждены перспективы развития стратегического партнерства в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что глава государства проведет ряд встреч с представителями французских деловых кругов.

Инаугурация президента Касым-Жомарта Токаева состоится 26 ноября 2022 года. Казахстанцы смогут посмотреть инаугурацию в 10:50 по времени Астаны в прямом эфире республиканских телеканалов, на интернет-ресурсах, а также на официальных аккаунтах "Акорды" в соцсетях.