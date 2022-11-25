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Дэниел Розенблюм разъяснил ситуацию с биолабораторией в Алматы

документы Фото: pexels
Посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм 25 ноября опроверг слухи о биолаборатории, которую якобы разместили в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Он уточнил, что все действия США в Казахстане за последние 30 лет проходят в партнерстве с правительством страны и с их разрешения. Например, нераспространение оружия массового поражения.


"И эти выпады со стороны пропагандистов воспринимаются так, что они считают правительства стран, как Казахстана, так и других стран, можно сказать дураками, которых легко обмануть, обвести вокруг пальца. Я считаю, что это очень оскорбляет не только Казахстан, но и правительство Грузии, Украины и всех остальных. Это мировая практика, которой сейчас все занимаются именно по нераспространению массового оружия".Дэниел Розенблюм
Ранее Дэниел Розенблюм 25 ноября прокомментировал вопрос открытия прямого рейса между США и Казахстаном. 

Также спикер упомянул, что рассматривается вопрос упрощения для казахстанцев получения виз для поездки в Соединенные Штаты. Он рассказал, какие шаги предпринимает американская сторона.

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