Дэниел Розенблюм разъяснил ситуацию с биолабораторией в Алматы

Посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм 25 ноября опроверг слухи о биолаборатории, которую якобы разместили в Алматы, сообщает Zakon.kz.





Он уточнил, что все действия США в Казахстане за последние 30 лет проходят в партнерстве с правительством страны и с их разрешения. Например, нераспространение оружия массового поражения.











"И эти выпады со стороны пропагандистов воспринимаются так, что они считают правительства стран, как Казахстана, так и других стран, можно сказать дураками, которых легко обмануть, обвести вокруг пальца. Я считаю, что это очень оскорбляет не только Казахстан, но и правительство Грузии, Украины и всех остальных. Это мировая практика, которой сейчас все занимаются именно по нераспространению массового оружия". Дэниел Розенблюм

Ранее Дэниел Розенблюм 25 ноября прокомментировал вопрос открытия прямого рейса между США и Казахстаном.



