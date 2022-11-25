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Посол США: Казахстан находится в уникальной и сложной ситуации

Посол США: Казахстан находится в уникальной и сложной ситуации Фото: akorda.kz
Посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм высказался о внешней политике президента Касым-Жомарта Токаева, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам дипломата, он и госдепартамент США понимают, "что Казахстан находится в уникальной и сложной ситуации".

"Страна не выбирает свою локацию, и Казахстану приходится очень балансировать в своей политике, в своих решениях. Все наши работы, переговоры, конечно же, идут с тем, что мы понимаем, в какой ситуации находится Казахстан, но также мы знаем и о наших общих целях. Мы оба делим интерес к стабильности региона и также в мирных решениях".Дэниел Розенблюм

Посол подчеркнул, что "ничего хорошего не выйдет от нестабильной ситуации и хаоса".

"В то же время у нас общий интерес в суверенитете и независимости Казахстана".Дэниел Розенблюм

Дипломат отметил, что в своей работе президент Токаев определил два приоритета – "это внешняя политика и поддержка суверенитета и независимости".

"Президент Токаев дал ясно понять, что Казахстан (придерживается. – Прим. ред.) принципов устава ООН. Конечно, на данный момент некоторые страны этот устав не берут во внимание, но мы думаем, что США и Казахстан вместе будут поддерживать принципы данного устава".Дэниел Розенблюм

Ранее он сообщил, что казахстанцам могут упростить получение визы в США.

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